Aliá Protegida: un nuevo programa para rescatar a jóvenes judíos en situación de vulnerabilidad

Itongadol.- Uno podría imaginar que está soñando, pero la cabeza de algunas personas siempre terminan sorprendiendo cuando observamos sus acciones y respuestas para resolver grandes problemáticas. No se toman respiro y se convierten en verdaderos rescatistas de vida judía. Ella, Karina Pincever, es menuda, de mirada transparente, de modales delicados, y cuando uno la escucha se encuentra con una mujer de una fortaleza única. Paul Rozemberg es un hombre que lo pone todo y desde CUJA-Keren Hayesod obtiene enormes logros gracias a su tenacidad y amor por Israel y el pueblo judío.

Ambos están poniendo en marcha “Aliá Protegida”, un nuevo programa que llega a la Argentina de la mano de CUJA-Keren Hayesod para rescatar a jóvenes judíos de entre 20 y 30 años que atravesaron situaciones de vulnerabilidad (como pobreza, exclusión o problemas familiares). ItonGadol mantuvo una entrevista con Karina Pincever, la creadora de este proyecto, que destacó: “Así como en ciertos momentos Israel se movilizó para promover la aliá de los etíopes y de los rusos, ahora hay una inquietud por ayudar a la comunidad argentina para hacer una aliá cuidada, para garantizar que los jóvenes que tuvieron pocas oportunidades ahora tengan muchas”.

Pincever fue una de las fundadoras de Ieladeinu y en esta oportunidad se unió a Paul Rozenberg, representante del Keren Hayesod en Argentina y director de CUJA, para impulsar este programa que ofrece un proceso de acompañamiento de 8 meses previo a la aliá y 10 meses en Israel, pensado para que cada participante logre su integración aprendiendo hebreo y un oficio que pueda ejercer en el Estado judío.

“Una aliá regular es muy difícil para estos jóvenes, que tienen muchos deseos de estudiar, de crecer, que no llegan a fin de mes y realmente tienen que estar todo el tiempo preocupados por sobrevivir”, destacó Pincever.

La primera camada de este proyecto, conformada por 19 jóvenes, llegará a Israel a principios de enero. ItonGadol visitó en Jerusalem a los referentes de los lugares que recibirán a estos jóvenes, conversó con ellos y sus entrevistas serán compartidas en los próximos días. Pero debíamos comenzar entrevistando a su creadora, que con pasión augura los mejores resultados, y junto a Paul ya pueden hablar de una segunda camada. Aliá Protegida llegó para quedarse y se convirtió aún antes del primer viaje en una herramienta indispensable para jóvenes judíos.

-¿Cómo surgió Aliá Protegida y por qué estás vos a la cabeza piloteando y acompañando este proyecto mano a mano con CUJA-Keren Hayesod?

-Aliá Protegida nace como una necesidad. De la misma forma que nació Ieladeinu para visibilizar qué es el maltrato, el abuso infantil dentro de la comunidad judía. Mi trayectoria en los 10 años de Ieladeinu me hizo conocer la problemática de la vulnerabilidad infantil-adolescente-joven en la comunidad judía argentina. Cuando yo dejé de trabajar en Ieladeinu, me quedé muy preocupada por esta situación, porque hay muchos jóvenes que una vez que salen del programa de Ieladeinu se tienen que insertar en un país como es Argentina, que es muy complejo. Si Argentina es un país complejo para todos, imagínense para jóvenes que atravesaron su vida en Ieladeinu, que vienen de familias pobres o pasaron por situaciones de vulnerabilidad, ¿cómo hacen para sobrevivir, para vivir, para insertarse y desarrollarse? Durante muchos años me quedé con esa angustia. Y si bien la aliá siempre fue una posible solución, una aliá regular es muy difícil para estos jóvenes. Por eso la idea de una aliá distinta, protegida, acompañada, siempre fue una tarea pendiente para mí. Lamentablemente pasaron muchos años y no lo pude realizar antes. Hasta que llegó Paul Rozenberg a la Argentina como representante de CUJA-Keren Hayesod. Paul de Israel, es nacido en Perú, y mi marido también es peruano. Esos shidujim que hace D’s hicieron que en un encuentro informal yo le cuente la preocupación que tenía por muchos jóvenes que están empezando a ser pobres quizás ahora, en la pandemia. Son jóvenes sin oportunidades y que tienen muchos deseos. Deseos de estudiar, de crecer, pero no llegan a fin de mes y tienen que estar todo el tiempo preocupados por “sobrevivir y no vivir”, como dicen ellos. Tienen que pensar todo el tiempo en cómo sobrevivir, cómo llegar a fin de mes. Cada vez se tienen que ir a un barrio más marginal y tienen son el único sostén familiar. Esos jóvenes se van perdiendo de la comunidad, van quedando en situaciones más marginales, desperdiciando sus capacidades individuales. Y yo eso no me lo banco, así como no me lo banqué cuando empecé a descubrir los chicos maltratados y fui juntando gente y voluntades para crear Ieladeinu.

Para este proyecto, el socio es Paul, a través de CUJA-Keren Hayesod, y el Estado de Israel. Paul se dio cuenta que había mucho por ayudar y habló en Israel para comprometer realmente a los ministerios. Y así como en ciertos momentos Israel se movilizó para hacer la aliá de los etíopes, de los rusos, ahora hay una inquietud por ayudar a la comunidad argentina, a los jóvenes en esta instancia, para hacer una aliá cuidada, para garantizar que los jóvenes que tuvieron pocas oportunidades ahora tengan muchas.

-¿Vos creés que está invisibilizada cierta parte de los jóvenes que necesitan asistencia?

-Yo creo que los servicios sociales hacen un gran trabajo, pero que la situación Argentina lo complica cada vez más. Es muy difícil ayudar a alguien que tiene muy pocos recursos, no solo económicos, sino sociales. Algunos jóvenes pueden pagar un departamento de un ambiente, pero no tienen quién les salga de garante, por ejemplo. Los servicios sociales hacen mucho esfuerzo, pero no alcanza, porque Argentina lamentablemente para muchos jóvenes no está resultando una tierra fértil. Estos jóvenes tienen muchísimo potencial y capacidades, pero si a la plantita no le pongo luz, sol y la tierra que necesita, no va a crecer. Israel tiene la capacidad de ofrecer esa tierra fértil para poder poner en potencia todas sus capacidades. Coincido que hay algunos jóvenes que no sabemos dónde están, pero los vamos a ir a buscar. Muchos están listados en los servicios sociales en los cuales estamos trabajando con ellos, muchos son ex alumnos con becas muy altas de colegios de la comunidad. También tuvimos reuniones con FEJA. Hay jóvenes a los que quizás algún amigo le dijo: «Vos sos judío, sabés que escuché algo sobre el programa Aliá Protegida». Por eso es tan importante ayudar a difundir este nuevo proyecto.

-¿Cuándo viaja la primera camada y cuántos son?

-Son los primeros diecinueve chicos que van a viajar en la primera quincena de enero. Es increíble, genera mucha emoción el haber pensado en esto y ya tener en forma concreta las caras, las historias y la alegría de ellos.

Esta Aliá Protegida, es una aliá que protege al olé, pero lo protege desde la Argentina. El programa les ofrece ocho meses de un ulpán de hebreo intensivo en Argentina, antes de viajar. Luego, llegan al Estado de Israel ya conociendo las palabras básicas para poder comunicarse. Además, antes de viajar también hacen un curso oficios a través de la ORT, para que puedan conseguir trabajo rápidamente una vez llegados a Israel. La municipalidad de Jerusalem nos informó cuáles son los oficios que están haciendo falta. Y luego, si quieren, después van a poder estudiar en la universidad.

Se puede decir entonces que tienen una protección diferente a la que tiene un olé común…

Absolutamente, esa es la misión de Aliá Protegida. Por un lado, el acceso al derecho de jóvenes a la aliá, y por otro lado, ofrecerles un programa con muchísimos recursos a jóvenes que por circunstancias de su vida tuvieron pocas oportunidades. Tienen la preparación que una aliá regular no tiene: un seguimiento intensivo y oficios. Además, algo maravilloso que los jóvenes destacan y agradecen es que se van como grupo: viajan con amigos, con un sostén afectivo que no todos tienen al llegar a Israel. Asimismo, los primeros 10 meses allá van a estar juntos y van a tener la posibilidad de estudiar el mismo oficio que estudiaron acá, pero en hebreo, con la posibilidad de la inserción laboral posterior.

-¿Cómo se sienten los jóvenes ante este gran desafío?

-Ellos destacan y valoran los ocho meses que pasaron acá, juntos, estudiando, haciendo los cursos de manera online, aprendiendo hebreo y un oficio. Estos jóvenes que viven en Argentina muchas veces terminaron creyendo que ellos mismos eran el problema. Pero cuando de repente les dieron la oportunidad de desarrollar sus capacidades, estos jóvenes descubrieron que se quieren comer el mundo, y yo creo que lo van a lograr.

-¿Quiénes son los socios de este proyecto?

-Un proyecto de este tipo requiere muchos socios y vamos a tener más todavía. Los socios son la Agencia Judía, que es el medio por el cual se realizan los tramites de la alía; la ORT, que los capacita para que aprendan un oficio; los servicios sociales, porque trabajamos con jóvenes que son derivados por ellos; y la OSM, que nos dio el ulpán. FEJA también colaboró, porque de hecho en la última maratón solidaria que se corrió, enviaron recursos también para la Aliá Protegida. Por parte de Israel, colaboran el Ministerio de Aliá y Absorción, la Municipalidad de Jerusalem y el Ulpán Etzion. Obviamente también son fundamentales los donantes, que son los socios principales porque tenemos que recaudar los recursos para la parte del programa que se realiza en la Argentina. Israel lo que nos ofrece es lo mismo que recibe cualquier olé, más la atención puesta en ayudarlos a conseguir trabajo. Pero todo lo que cuesta la preparación previa en Argentina y el tiempo extra en Israel, es gracias al dinero que se recauda con apoyos de donantes. Otra cosa muy importante es que en Israel, durante 10 meses van a tener un asistente social, que va a estar con ellos acompañándolos en todo el proceso.

-¿Este es el comienzo de algo nuevo y que va a repetirse en diferentes grupos? ¿Cómo funciona el procedimiento?

-El mensaje es que cualquiera que conoce algún joven que por alguna situación de su vida atravesó algo que podemos llamar vulnerabilidad (ya sea por pobreza o situación familiar) y estuvo en alguno de los programas sociales u obtuvo una beca muy alta en la escuela durante el secundario, puede acercarse para saber si aplica para ese extra de oportunidades que ofrece Aliá Protegida. Todo aquel que tenga alguno de sus cuatro abuelos judíos tiene derecho a la aliá según la Ley del Retorno. Cualquier persona que conozca alguien bajo estas condiciones, por favor que se contacte con CUJA-Keren Hayesod, que pida hablar con Laura, que es la coordinadora que trabaja full-time acompañando este proyecto. Los jóvenes la aman porque es la que los ayuda con los trámites, los ayuda a pensar, a elegir vocacionalmente, a conformarse como grupo y a superar los momentos de miedo o incertidumbre.

Luego, los jóvenes pasan por un proceso de admisión. Buscamos jóvenes que tengan el secundario completo y que puedan demostrar que pudieron sostener algo en su vida. Por ejemplo, que pudieron trabajar un año en un lugar. Si son jóvenes que pueden sostener algo, suponemos que van a poder aprovechar esta oportunidad que se les está brindando para poder potenciarla.

-¿Cuál es la importancia del donante?

-El donante es crucial porque para brindar oportunidades hace falta recursos. Yo estoy segura de que cada vez que les contamos de este programa a personas que tienen recursos en la comunidad, se asocian. Muchas veces cuando CUJA-Keren Hayesod pide dinero o donaciones para Israel, mucho dicen «No, ahora ese dinero se necesita en Argentina». Pero para alguien que piensa así, este es el mejor programa para colaborar. Porque al aportar recursos económicos a Aliá Protegida, se está fortaleciendo a la Argentina, porque estamos fortaleciendo a jóvenes que tendrían que seguir recibiendo ayuda económica quizás por muchos años. Eso aliviana a la comunidad, es un gasto que se va a dejar de hacer y ese joven va a poder poseer la herramienta que necesita para desarrollarse en su vida. Con este programa se está mejorando la vida judía en Argentina y se está salvando o potenciando al máximo la vida de estos jóvenes.

-¿Estás feliz de que esto se haya logrado?

-Yo siento muy fuerte que mi misión personal está relacionada con aliviar el sufrimiento y especialmente encontrar soluciones a problemáticas de nuestra comunidad.

La creación de Ieladeinu surgió cuando nos encontramos que había chicos judíos que sufrían maltrato y abuso, y la comunidad no tenía ningún servicio de protección especializado. Y ahora Ieladeinu existe más allá de mí. Yo lo dirigí los primeros 10 años y ahora ya tiene más del doble. Es muy emocionante sentir que tenemos la capacidad de solucionar problemas reales cuando nos unimos y potenciados nuestros recursos.

Después de Ieladeinu, preocupada por los datos que dicen que más del 10% de los chicos son abusados antes de los 18 años, armé Comunidades Protectoras para promover la prevención, detección y protección en escuelas, clubes, templos.

Y pensando en el futuro de los jóvenes y en la necesidad de posibilitar su desarrollo y autonomía pude encontrar a los socios ideales para concretar Aliá Protegida.

Yo estoy convencida de que las soluciones a los problemas de la comunidad están en la comunidad. Solo tenemos que conmovernos, involucrarnos, incomodarnos y ofrecer aquello con lo que contamos: habilidades, contactos, recursos, tiempo para generar una respuesta sustentable y efectiva.

No puedo explicar lo que se siente cuando una respuesta a un problema se hace realidad y existe efectivamente para restituir derechos a jóvenes con caras, ilusiones, nombre y sueños.

Quiero dedicar este programa a mi Rabino que lamentablemente dejó este mundo hace poco más de un mes. El Rabino David Burstein es quien me enseñó y metió en mi corazón el amor a Am Israel y la responsabilidad de cuidarnos entre todos. Me enseñó que tenemos la misión de utilizar lo que D’s nos dio para el beneficio de nuestro pueblo. A mí Hashem me dio la habilidad de detectar problemas sociales y diseñar programas efectivos para dar respuestas. Estoy segura que todos tenemos mucho para dar, es solo cuestión de prestar atención y ponernos en acción juntos.

Desde ItonGadol nos sentimos emocionados por poder ser parte de un desafío tan grande. Como solemos decir, “cuando se trata de rescatar vida judía, estaremos siempre acompañado”.

CUJA-Keren Hayesod lo hace siempre y su exitoso proyecto de “Volvamos al Shule” dejó una marca y ejemplo en nuestra comunidad y hoy con el importante acompañamiento de Karina Pincever que potencia lo adquirido.

Aliá Protegida es otra cara de esa misma moneda: seguir rescatando vida judía.

Pudimos visitas en Jerusalem los lugares y las personas que recibirán a los primeros jóvenes en Israel y sin duda que el proyecto protegerá a cada uno de ellos y desde Argentina debemos acompañar orgullosamente.