Acto Central de Janucá: Una fiesta de Jabad Argentina que coronó un día de alegría nacional

Itongadol.- 3500 personas llenaron la Plaza República Oriental del Uruguay en el Acto Central de Janucá la noche del martes 20, fecha que fue decretada feriado nacional por el regreso de la Selección Argentina de Fútbol al país con la Copa del Mundo. El encuentro fue una gran fiesta con la música de Lionel Mizrahi, Shirá VeZimrá y Anshil Eichbaum, además de zanquistas, malabaristas, juegos de luces y fuego. En un clima cálido, familiar y de mucha alegría, los discursos del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; el Embajador de Israel, Eyal Sela; el Embajador de Estados Unidos, Marc Stanley; el Presidente de la AMIA, Amos Linetzky, y el Director General de Jabad Argentina, Rabino Tzvi Grunblatt, vincularon al equipo argentino con los macabeos en cuanto al coraje, la hazaña, la fuerza, la unión, la luz, el milagro y la alegría de conquistar la victoria. En la celebración de La Fiesta de las Luminarias en Palermo, además, se encendieron las primeras 3 velas de la Janukiá (candelabro de Janucá) más grande del país.

Con la presencia de personalidades destacadas de la Cultura y la Política como el Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, Juan Manzur; el Diputado Nacional Waldo Wolff; la Subsecretaria de Derechos Humanos y Plurarismo Cultural de la Ciudad, Pamela Malewicks; el Secretario de Comercio, Matías Tombolini y la Directora General de Colectividades, Mercedes Baraba, entre otros, además de los oradores, el Acto Central de Janucá celebró la tercera noche de la festividad con música, bailes, color y entusiasmo. ¨Hace muchos años que vengo a estas celebraciones, no me las pierdo nunca”, afirmó Larreta. Y señaló: “La proyección de la luz sobre nuestra Ciudad es de los mensajes más lindos que tenemos en el año. Esperemos que esa luz nos ilumine a todos y poder seguir manteniendo este espíritu de unidad con el que todos juntos impulsamos a nuestra querida Selección. Es lo que necesitamos los argentinos para que nuestro país salga adelante.” También el Rabino Grunblatt subrayó la importancia del espíritu de unión, indicando que estamos viviendo el 5783, un año de Hakhel, de encuentro. Y destacó la actitud activa de crecimiento, esfuerzo y superación: “Seguimos con la misión de mejorar, de elevar, de llenar al mundo de luz, de todo lo bueno, de Santidad, de Mitzvot y maasim tovim (buenas obras). No hay nada que pueda destruir los hechos concretos.”

Además de los presentes, 1400 personas se unieron al acto de manera on line, en janucalive.com. Las propuestas de Jabad Argentina para Janucá, que incluyeron encendidos de grandes candelabros en plazas y espacios públicos, fueron desarrolladas por el Departamento de Eventos y Difusión, dirigido por el Rabino Levi Silberstein y Etti Silberstein, bajo la supervisión del Rabino Grunblatt. La festividad, que comenzó el 18 de diciembre, finaliza el lunes 26 de diciembre.