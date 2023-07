A pocos días del 29° aniversario del atentado contra la AMIA-DAIA, se realizó el Seminario sobre el proyecto de ley de juzgamiento en ausencia

Más de 100 personas asistieron ayer al Seminario sobre el proyecto de ley de juzgamiento en ausencia «Justicia o más impunidad», organizado por la DAIA y el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.

Durante la apertura el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, señaló que «la Justicia tiene que ver con las personas y con la reparación, no se trata solo de encontrar culpables, sino cerrar heridas». «Creemos que este es un buen avance para que podamos avanzar en la causa AMIA-DAIA y tener Justicia como corresponde para las víctimas del peor atentado terrorista del siglo XX», agregó.

El Seminario contó con la disertación del ex Juez y miembro de AAJRA (Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina), Marcos Grabivker; el abogado, escritor, político y dirigente comunitario, Raúl Woscoff; el padre de Paola Sara Czyzewski, fallecida en el atentado a la AMIA-DAIA, Luis Czyzewski; la Diputada Nacional Margarita Stolbizer; el Juez de Cámara Sala II Criminal y Correccional Federal, Eduardo Farah; el Fiscal a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación, Alberto Gentili; el Juez Titular del Tribunal Oral N° 4 de la Matanza, Franco Fiumara: el abogado y profesor de Derecho Constitucional Comparado en la Universidad de Palermo, Diego Hammerschlag; el Crio. Inspector retirado de la Policía Federal Argentina y ex Jefe de Interpol, Luis Fuensalida; y el Procurador General ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte- Grand; el asesor de la Diputada Graciela Camaño Gustavo Requejo; el ex Diputado Jorge Enriquez; y la moderación de Alberto Indij.

Estuvieron presentes el embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela; el senador nacional Pablo Yedlin; el presidente del Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra; autoridades de las fuerzas se seguridad; integrantes del Poder Judicial; diplomáticos y dirigentes comunitarios.