CJL – Foro Online: Mujeres en el Judaísmo Contemporáneo

El Congreso Judío Mundial y el Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel organizan este debate que se transmitirá online con inscripción previa.

El martes 15 de diciembre, el Congreso Judío Mundial, en asociación con el Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel, reunirá a líderes espirituales judías de todo el espectro religioso y de todo el mundo para el foro en línea, “Mujeres en el judaísmo contemporáneo: Unidad judía y diversidad religiosa». El evento, que requiere inscripción, está pensado para celebrar la diversidad de opiniones entre las mujeres judías y entender sus principales desafíos, así como abordar la mejor manera de enfrentar estos temas en el futuro.

El foro incluirá discursos de apertura del ministra de Asuntos de la Diáspora Omer Yankelevich, la ex miembro de la Knesset Ruth Calderon y Noemi Di Segni, presidenta de la Unión de Comunidades Judías Italianas. Los paneles, «Liderazgo religioso: desafíos y oportunidades» y «Líderes emergentes en un panorama judío en constante cambio», destacarán la variedad de perspectivas de mujeres judías. Los panelistas representan la diversidad geográfica, así como las corrientes ortodoxa, reformista y conservadora del judaísmo.

ORADORAS

-Viktoria Bedo, estudiante rabínica del Seminario Teológico Judío de Estados Unidos; pasante rabínica Park Ave Synagogue, Nueva York.

-Rabina Gesa Ederberg, Sinagoga Oranienburger Strasse, Berlín.

-Vanessa Harper, estudiante rabínica del Instituto Judío de Religión del Hebrew Union College; pasante rabínica Congregación Rodeph Sholom, Nueva York.

-Rabina y profesora Dalia Marx, Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion, Jerusalém.

-Rabina Judith Nowominski, decana de estudiantes y profesora en el Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T. Meyer, Buenos Aires.

-Pnina Pfeuffer, directora ejecutiva The New Haredim, Israel

-Rabina Dr. Jennie Rosenfeld, Kolej Lamdaniot, Jerusalén

-Rabina Leah Sarna, directora asociada de educación y directora de programas de secundaria del Instituto Drisha para la Educación Judía, Nueva York

CUÁNDO: Martes, 15 de diciembre de 2020, a las 12PM Buenos Aires /San Pablo / Santiago /Montevideo

DÓNDE: Vía de Zoom y transmisión en vivo de Facebook. Registrese aquí.