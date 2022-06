Escuela Martín Buber: Bilingual school

Itongadol.- Nuestra Escuela cuenta con certificación oficial como Primaria Bilingüe y es miembro de ESSARP. Desde 1° grado incluimos materias curriculares en inglés: Science, Social Studies, Geometry, Storytelling y Art.

En el marco de la formación bilingüe, los estudiantes de 5° grado comenzaron un proyecto de intercambio de correspondencia que forma parte del Cambridge Penfriends programme. Por otro lado, los chicos y chicas de 3° grado diseñaron criaturas fantásticas utilizando la técnica de animación digital en sus clases de Art.

Además, nuestros/as alumnos/as rinden exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge – Moovers, Key for Schools (ex KET) y Preliminary for Schools (ex PET)- con el objetivo de sistematizar los conocimientos y de prepararlos para cursar – en nuestra Escuela Secundaria – el bachillerato internacional.

Te invitamos a ver más información acerca de nuestro proyecto educativo.

Consultas e información:

Solicitud de entrevista: http://bit.ly/2rmzYg5

Vía mail: jardin@buber.edu.ar / primaria@buber.edu.ar / secundaria@buber.edu.ar

Visitanos en las redes sociales:

Ig: escuela_buber

Fb: Escuela Martín Buber

YT: Escuela Martín Buber

www.buber.edu.ar