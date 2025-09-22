La empresa israelí Via se asocia con Waymo para impulsar servicio de taxis autónomos

Itongadol.- Via, la compañía israelí más reciente en salir a la bolsa en Wall Street, anunció un importante acuerdo estratégico con Waymo, la filial de vehículos autónomos de Google.

La tecnología de Via para la gestión de sistemas de transporte servirá como columna vertebral del servicio de taxis autónomos de Waymo. En una primera fase, el proyecto conjunto se lanzará en Chandler, Arizona. Posteriormente, la plataforma de Via permitirá a Waymo integrar sus taxis dentro de los sistemas de transporte de múltiples ciudades de EE. UU. Entre otras funciones, la tecnología permitirá agrupar a varios pasajeros en un mismo viaje, reduciendo costos para los usuarios.

Waymo ya opera taxis autónomos en varias ciudades estadounidenses, ofreciendo cientos de miles de viajes por semana, siendo San Francisco su mercado más destacado. Según datos de la empresa, sus vehículos participan en un 88 % menos de accidentes que los autos conducidos por personas.

Via, fundada y dirigida por Daniel Ramot, recaudó 493 millones de dólares en su oferta pública inicial en la Bolsa de Nueva York hace apenas una semana. La operación, realizada con una valuación de 3.700 millones de dólares, elevó desde entonces su capitalización de mercado a 4.000 millones.

Fundada en 2012, Via emplea a casi 1.000 personas, incluyendo unas 400 en su centro de desarrollo en Israel. La empresa crece a más del 30 % anual, con ingresos proyectados en 429 millones de dólares, aunque aún no es rentable; sus pérdidas, sin embargo, muestran una tendencia decreciente.

Los clientes de Via son principalmente agencias de transporte y gobiernos locales que utilizan la plataforma para optimizar el transporte público. Actualmente, la compañía cuenta con 689 clientes, con aproximadamente el 90 % de sus ingresos provenientes de organismos gubernamentales, la mayoría de ellos en Estados Unidos.

Fuente: CTech.