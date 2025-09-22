Abbas agradece el reconocimiento de un Estado palestino por parte de Francia y exige que Hamás entregue sus armas

Itongadol.- El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, pidió que Hamás entregue sus armas a las fuerzas de la Autoridad Palestina mientras condenaba el mortal ataque del grupo terrorista contra Israel, durante un discurso en la cumbre de la ONU sobre la solución de dos Estados.

“Hamas no tendrá ningún papel en el gobierno de [Gaza]. Hamás y otras facciones deben entregar sus armas a la Autoridad Palestina”, afirmó Abbas mediante un enlace de video, tras haberle sido negada una visa para asistir en persona por Estados Unidos.

“También condenamos la matanza y detención de civiles, incluyendo las acciones de Hamás el 7 de octubre de 2023”, agregó, refiriéndose a los rehenes tomados por el grupo.

Autoridad Palestina celebra reconocimiento francés de un Estado palestino

La Autoridad Palestina calificó como “histórico y valiente” el reconocimiento formal del Estado palestino por parte del presidente francés Emmanuel Macron.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores y Expatriados da la bienvenida al reconocimiento del Estado de Palestina por parte de la República amiga de Francia, considerando que se trata de una decisión histórica y valiente, consistente con el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas, y que respalda los esfuerzos continuos para lograr la paz y la implementación de la solución de dos Estados”, indicó el ministerio en un comunicado desde Ramala.