Dispositivo para manubrio protege a ciclistas y usuarios de scooters

Itongadol.- Un dispositivo asequible que avisa a los ciclistas y conductores de scooters del peligro de los automovilistas que no ven podría evitar muchos accidentes en todo el mundo, afirma la empresa israelí Autotalks.

La empresa utiliza la tecnología V2X (vehicle-to-everything) para conectar a los conductores de dos ruedas con otros usuarios de la carretera y advertirles de su presencia.

El dispositivo, llamado ZooZ 2, avisa visualmente a los conductores de dos ruedas si un vehículo se aproxima a una intersección y podría atropellarlos. También les avisa de los conductores que indican un giro a la derecha y que pueden estar en su ángulo muerto, y de los coches que se saltan un semáforo en rojo.

Los conductores que disponen del dispositivo reciben igualmente una alerta sobre el vehículo de dos ruedas. El ZooZ 2 utiliza tecnología inalámbrica, por lo que puede detectar de forma fiable los vehículos de dos ruedas incluso si la línea de visión está obstruida.

La empresa afirma que tres cuartas partes de los accidentes de moto y scooter se deben a que los conductores no se percatan de la presencia de los vehículos de dos ruedas, y casi siempre son éstos los que salen peor parados.

«Autotalks considera que todos los accidentes de tráfico son evitables, y los que implican a motos y scooters merecen una atención especial», afirma su fundador y director de tecnología, Onn Haran.

«Nos hemos comprometido a que nuestro nuevo dispositivo de seguridad para la micromovilidad esté disponible de inmediato para salvar la vida de los conductores de dos ruedas en todo el mundo».

Los ciclistas y los conductores de scooters pueden colocar el dispositivo en su manillar, con un coste de entre 50 y 100 dólares, o puede venir integrado en los modelos de gama alta. Actualmente, ZooZ 2 sólo se comunica con el 10% de los coches habilitados para V2X, pero la tecnología se incluirá en la mayoría de los nuevos vehículos que se lancen en 2025/26.

La primera versión del dispositivo de micromovilidad ZooZ se lanzó en septiembre de 2021. Autotalks afirma que la versión actualizada está siendo sometida a pruebas de validación por parte de cuatro fabricantes de bicicletas o sus componentes, y por dos fabricantes de vehículos.

Autotalks presentó el dispositivo ZooZ 2 la semana pasada en la Conferencia Velo-City, la cumbre mundial del ciclismo, en Liubliana (Eslovenia).

El dispositivo plug-and-play utiliza un software proporcionado por el especialista estadounidense en V2X Commsignia y ha sido probado con éxito por el consorcio europeo del proyecto SECUR (Safety Enhancement through Connected Users on the Road).

Autotalks ya ha producido una tecnología similar para motocicletas y dice que el primer fabricante de motocicletas la incorporará a los modelos producidos en serie en Europa en 2024.