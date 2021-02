La muerte de Carlos Menem, el atentado a la AMIA y el fiscal Nisman en el principal diario de Israel

Itongadol/Agencia AJN.- La muerte del expresidente argentino Carlos Saúl Menem resultó una noticia importante en Israel. Tal es así que el periodista David Horovitz, editor de The Times of Israel, escribió un extenso editorial con el entramado que involucra a Irán, Siria, Argentina, el atentado a la AMIA de 1994 y la causa que investigó el fiscal Alberto Nisman y que lo llevó a la muerte.

Por qué Carlos Menem, quien falleció a los 90 años, no es una noticia vieja

Hace décadas, el presidente argentino se vio envuelto en una secuencia de interacciones con Irán, mientras el régimen presionaba implacablemente por la bomba; si eso fuera historia

Carlos Menem, expresidente de Argentina, falleció el pasado fin de semana a los 90 años.

Su fallecimiento ha sido noticia: fue presidente durante 10 años, de 1989 a 1999, indultó a los militares asesinos que comandaron la dictadura de entre 1976 y 1983, reformó la economía argentina, alejó a su país del vínculo soviético y lo acercó a Estados Unidos, y fue objeto de múltiples investigaciones por corrupción, evitando la cárcel cuando fue condenado por tráfico de armas gracias a la inmunidad parlamentaria.

Fue una figura extravagante en su mejor momento, un presidente llamado «playboy» que, al principio de su mandato, aceptó alegremente un Ferrari rojo como regalo de un empresario italiano, cenó con actores y modelos, y más tarde se casó con una ex Miss Universo.

Pero todo eso fue hace mucho tiempo. Una noticia vieja. Los titulares fueron relativamente menores.

Sin embargo, Menem es una figura fascinante, al menos algunos de sus rasgos biográficos. Su orientación, sus decisiones y sus políticas siguen resonando incluso después de todos estos años, de forma preocupante sobre todo en un ámbito: Irán y su marcha hacia la bomba.

Carlos Saúl Menem era hijo de inmigrantes musulmanes sirios, emparentados, al menos por matrimonio, con el régimen de Assad. Pero abandonó su religión -convirtiéndose al catolicismo, tal y como exigía la constitución argentina para un aspirante a presidente- y luego, tal y como lo vio Siria, abandonó también la patria de sus padres.

Instalado en el cargo, eligió Israel como destino de su primer viaje al extranjero.

Sin embargo, en una afrenta aún más directa a Damasco, y un golpe mucho más fuerte, renegó de un compromiso de ayudar al presidente sirio Hafez Assad con tecnología nuclear argentina.

También suspendió la estrecha cooperación nuclear con Irán, incluso en materia de enriquecimiento de uranio, tras concluir, según el fallecido investigador-fiscal argentino Alberto Nisman, que las intenciones nucleares de Teherán eran «no pacíficas».

Considerado un traidor a la «causa árabe»

En 1994, días después del atentado suicida contra la sede de la comunidad judía de Buenos Aires, el peor ataque terrorista de la historia de Argentina, entrevisté a Menem en su despacho presidencial para la revista The Jerusalem Report y me encontré con un hombre claramente aterrorizado de que la explosión, en la que murieron 85 personas, fuera al menos en parte un mensaje para él.

Dos años después del atentado de Hezbollah contra la Embajada de Israel en la capital, en el que murieron 29 personas, el atentado contra la AMIA le hizo temer por su vida, me dijo Menem. «Yo también estoy amenazado», se lamentó. «Me consideran un traidor a la causa árabe».

Ocho meses después, cuando su hijo murió en un accidente de helicóptero, Menem culpó a Hezbollah, la red terrorista de Irán.

En nuestra entrevista, Menem prometió poner «todos los recursos del Estado» a disposición de los que investigan el atentado a la AMIA. Pero, petrificado, no hizo nada de eso.

La investigación fue sesgada, y las pruebas concluyentes de que la explosión fue llevada a cabo por un operativo de Hezbollah, y encargada por Irán, sólo fueron obtenidas años después por Nisman.

La motivación específica del atentado contra la AMIA de 1994, según dijo Nisman a este redactor en 2013, fue castigar a Argentina por detener su cooperación nuclear con Irán.

El domingo, horas después de la muerte de Menem, líderes de la comunidad judía de Argentina (la DAIA), todavía en duelo por los muertos de la AMIA y todavía traumatizados por la corrupción de la investigación, emitieron una declaración contundente contra el expresidente.

Menem «muere en libertad», señaló el comunicado con amargura, «a pesar de que su Gobierno utilizó las instituciones del Estado argentino para perpetuar la impunidad y encubrir la responsabilidad de quienes cometieron y fueron cómplices de los atentados».

Ningún sospechoso ha sido condenado por la bomba que voló la mutual israelita en Buenos Aires. Varios funcionarios iraníes han sido acusados y permanecen en una lista de búsqueda de Interpol.

Un Irán paciente, despiadado e implacable

Todo fue hace mucho tiempo, pero mucho de esto debería y sigue resonando e importando.

No se sabe cómo podría haber progresado el intento de Siria de conseguir armas nucleares si Menem no hubiera decidido abortar la cooperación de Argentina con el régimen de Assad. Evidentemente, Damasco no abandonó la candidatura; el gobierno israelí dirigido por Ehud Olmert hizo explotar su reactor de Al-Kibar en 2007.

Y no se sabe cuánto más avanzada podría estar ahora la apuesta estratégica de Irán por las armas nucleares, si Menem no hubiera suspendido la cooperación nuclear con la República Islámica. Israel, no por casualidad, ha alegado que Teherán también canalizó inmensas cantidades de dinero hacia el programa de Assad que la fuerza aérea israelí destruyó.

Tampoco se sabe si Hezbollah, y por extensión Irán, tuvo algo que ver con la muerte del hijo de Menem.

Pero gracias en gran parte al infatigable Nisman, se conoce y se demuestra la responsabilidad de Irán y de Hezbollah en los atentados de Buenos Aires de los años 90, sospechados por Menem.

El fiscal pagaría con su vida en 2015 por su denuncia del encubrimiento concertado de la implicación iraní por parte de Argentina; fue encontrado asesinado en su casa horas antes de que presentara las pruebas que había reunido contra una de las sucesoras de Menem, Cristina Kirchner, hoy vicepresidenta de Argentina, por su papel central en el asunto.

Cerrando el lúgubre círculo, fue Kirchner, que hasta ahora ha conseguido evitar la cárcel por su papel en el encubrimiento, quien esperó con la familia de Menem la llegada de su coche fúnebre al Congreso como parte de sus ceremonias fúnebres.

A pesar de su conversión, Menem fue enterrado en un cementerio islámico, junto a su hijo.

Las explosiones en Buenos Aires, que aterrorizaron a un presidente, subrayan la crueldad de Irán en apoyo de sus objetivos y en la disuasión de los que se interponen en su camino, especialmente en lo que se refiere a su paciente e implacable campaña de armas nucleares.

Desgraciadamente, eso no es una noticia vieja en absoluto.

Nota publicada por The Times of Israel.