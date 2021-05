Embajador palestino en Argentina justificó la andanada de misiles lanzadas sobre la población israelí

Itongadol.- Durante el programa en Radio Rivadavia, Eduardo Feinmann entrevistó a Husni Abdel Wahed quien afirmó que es consecuencia de «la ocupación israelí» y remarcó que la tensión se encendió cuando los palestinos fueron «reprimidos» mientras oraban mezquita de de Al-Aqsa

En declaraciones radiales, el diplomático sostuvo que la Argentina al ser un país tan lejano y con medios de comunicación limitados, «lamentablemente siempre ven un relato que es el relato de la potencia de ocupación, siempre se acuerda de lo que ocurre en palestina cuando hay un rio de sangre y cuando se acuerdan, se acuerdan del terrorismo palestino y nunca esta presente que palestina esta ocupada».

«Hemos optado por la vía pacífica pero lamentablemente Israel siempre está a la ofensiva y a los moderados que luchamos por la paz porque la extrema derecha judía que gobierna y empieza todo a retroceder y combina con la reocupación del territorio palestino ocupado de por si», sostuvo.

Wahed indicó que se cuestiona a los palestinos porque tiran piedras a los que oran en el Muro de los Lamentos pero «no vieron como los miles de efectivos israelíes acompañando colonos irrumpen en la mezquita de de Al-Aqsa, profanando el lugar sagrado en un mes sagrado que es el mes de Ramadán».

El embajador acusó a Israel de haber ocupado «el 78% de palestina y expulsó tres cuartas partes de la población palestina». «Tengo 62 años, nací en un campo de refugiados porque mi familia fue expulsada de su aldea de su hogar y tuvieron que refugiarse en un campo de refugiados. Mis hermanos también nacieron en un campo de refugiados, de hecho con tres días más conmemoramos 73 años de la primera ocupación de palestina y luego en 1967 en la llamada la «Guerra de los Seis Días» Israel ocupó el 22% restante de palestina que es la Franja de Gaza, Cisjordania incluida Jerusalem oriental», explicó.

«Por lo tanto, el 100% de palestina está ocupada. La reivindicación de palestina es el establecimiento de un estado palestino que conviva pacíficamente con todos los pueblos y estados de la region», expresó.

Sobre la nueva escalada de violencia en la región, Wahed responsabilizó al primer ministro israelí, Benjamin Netnayahu, quien según indicó, «en los últimos doce años ha convocado a elecciones y no logra constituir un gobierno, fracasó como fracasó en conformar un gobierno».

Según el embajador palestino, Netanyahu ha intentado encender la situación con «provocaciones en el territorio palestino» y aseguró que hay «una política sistemática de la ocupación israelí que ha sido el desalojo de familias palestinas de sus propiedades, en la construcción de asentamientos».

Sin embargo, Wahed insistió que «la represión en la mezquita con más de 700 heridos entre los fieles que oraban y que fueron atacados mientras oraban, encendió los ánimos y lamentablemente esto derivó en lo que se está viviendo hoy».

«Ustedes solamente ven que se lanzan cohetes desde la franja de Gaza y no ven los cohetes que llegan a Gaza. Si hay 5 víctimas en Israel hay 50 víctimas en la Franja de Gaza», señaló.

Consultado sobre qué haría su gobierno, si desde Israel lanzaran miles de misiles, el diplomático contestó: «Lo hacen todos los días, nunca dejaron de hacerlo, no necesariamente misiles hay muchas formas de dominio de represión, de opresión, de explotación, de asesinato, hay un goteo todos los días, no pasa un solo día en Cisjordania en que el ejercito de la ocupación israelí no mate por lo menos a un palestino».