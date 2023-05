Una exposición de vagones del Holocausto llega a Harvard para contrarrestar el antisemitismo

Itongadol/Agencia AJN.- Un grupo de jóvenes judíos instaló una réplica de un vagón de la era del Holocausto, como los que los nazis usaban para transportar judíos a los campos de concentración, en la Universidad de Harvard el mes pasado.

La exhibición, que viaja por todo el país, presenta una innovadora pantalla multimedia dentro del vagón y tiene como objetivo educar a los visitantes en medio de niveles récord de antisemitismo en los campus universitarios de los Estados Unidos.

“El Holocausto no comenzó con los vagones. Comenzó cuando las personas optaron por ignorar las crecientes mareas de odio, intolerancia y racismo en toda la sociedad”, destacó el director ejecutivo del grupo juvenil Southern NCSY, Todd Cohn.

“Cuando la podredumbre del antisemitismo no se controla en los campus universitarios, inevitablemente insensibiliza a sus graduados, quienes extenderán sus alas por toda la sociedad. No educar a la próxima generación sobre las trampas del odio no es una opción y debemos hacer todo lo posible para garantizar que el odio, en todas sus formas, sea erradicado”, agregó.

Un ex alumno de Harvard, Mark Mulgay, expresó: «Nunca en mi vida hubiera esperado ver una réplica de un vagón que transportaba judíos a los campos de concentración en Harvard”.

A medida que los visitantes recorren el vagón, están expuestos a las diferentes fases de las horribles atrocidades que tuvieron lugar durante el Holocausto. Escuchan los testimonios grabados de los sobrevivientes Hedy Bohm y Nate Leipciger, quienes cuentan sus experiencias personales al ser transportados en un vagón parecido al que usan los visitantes. La exposición concluye con material de archivo e imágenes modernas de intolerancia y odio, llamando la atención sobre los problemas actuales que aquejan a la humanidad.

La exhibición llega a Harvard en el marco de un aumento del antisemitismo en los campus universitarios de EEUU, según una encuesta realizada en 2021 por Alums for Campus Fairness.

Según el informe, todos los encuestados dicen que el antisemitismo es un problema en el campus y la mitad de los estudiantes aseguran que la discriminación contra los judíos está aumentando en el campus donde estudian.

Los ejemplos incluyen estereotipos, antisionismo, amenazas de violencia, calumnias, comparaciones con el Holocausto e incluso agresiones físicas documentadas en informes de 500 encuestados compuestos por estudiantes actuales y ex alumnos que están o estuvieron involucrados en afiliaciones judías.

Harvard lidera los campus estadounidenses en antisemitismo dirigido a judíos que expresan su apoyo al sionismo y al Estado de Israel, haciendo que muchos estudiantes se sientan incómodos al expresar su identidad judía, según un estudio de la Iniciativa AMCHA publicado en 2022.