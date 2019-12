Solicitan impedir que un neonazi sea candidato al Congreso de EE.UU.

Iton Gadol.- El norteamericano Arthur Jones, nazi confeso y negador del Holocausto, logró que 844 ciudadanos firmaran su petición para volver a postularse para integrar la Cámara de Representantes de Estados Unidos por la Tercera Sección Electoral de Illinois en las elecciones primarias, que tendrán lugar el 17 de marzo del 2020.

«Queremos asegurarnos de que los republicanos, los demócratas y todos los ciudadanos de Illinois sepan que este no es un candidato que apoyamos y no queremos que gane las elecciones. Odiamos estas manifestaciones, no queremos que cosas como estas sucedan y queremos saber cómo podemos evitarlo», afirmó director ejecutivo del Partido Republicano de Illinois, Anthony Sarros. Además, informó que el partido está planeando una campaña de concientización que podría incluir publicidad digital, anuncios de Facebook o anuncios publicitarios antes de las elecciones primarias, para exponer las creencias de Jones y recordar a los votantes que hay otros dos republicanos postulados en esa sección electoral.

Algunos de los firmantes de las peticiones presentadas por Jones afirmaron no tener idea de que era un negador del Holocausto, y Sarros opinó que lo que ocurrió «es lamentable», y agregó: «Estoy seguro de que no anunció quién era realmente para poder obtener todas estas firmas”.

El presidente del Partido Republicano de Illinois, Tim Schneider, emitió un comunicado diciendo que el partido «condena con vehemencia la candidatura de Arthur Jones. Su racismo e intolerancia no tienen cabida en nuestro partido o en la política estadounidense. Como lo hicimos en 2016 y 2018, nos opondremos a su candidatura de todas las formas posibles”.

Arthur Jones, de 71 años, es un agente de seguros retirado, negacionista del Holocausto, antisemita y fundador del Primer Comité Americano, cuya membresía se limita a «cualquier ciudadano estadounidense blanco de ascendencia europea no judía».

Esta es la octava vez que Jones se postula para integrar la Cámara. En las seis primeras no logró ser candidato, pero sí lo consiguió en 2018, al ser el único precandidato republicano en las primarias. Si bien en la elección fue derrotado, obtuvo 40.000 sufragios.