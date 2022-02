Reino Unido: Una estudiante pro palestina recibió un puesto en la facultad tras ser absuelta por antisemitismo

Itongadol.- Una antigua estudiante de doctorado de la Universidad Sheffield Hallam, en el Reino Unido, que fue acusada de antisemitismo en una denuncia anónima, recibió un puesto en la facultad después de ser investigada, según un informe de The Jewish Chronicle (JC).

La estudiante, Shahd Abusalama, es activa en Twitter, donde ha publicado numerosas declaraciones en las que arremete contra Israel por su trato a los palestinos y se opone a la definición de antisemitismo de la IHRA, que, según algunos críticos, difumina las líneas entre el odio a los judíos y la oposición legítima a las políticas del gobierno israelí. La biografía de Abusalama en las redes sociales incluye el hashtag #OneState, una aparente referencia a la solución de un solo estado para el conflicto palestino-israelí.

Abusalama ha elogiado anteriormente a terroristas, incluyendo a Kozo Okamoto, un miembro del Ejército Rojo japonés que disparó y mató a 26 civiles israelíes en un aeropuerto en 1971, así como a seis prisioneros que se escaparon de la prisión de Gilboa, uno de los cuales, Zakaria Zubeidi, fue acusado de perpetrar dos tiroteos en autobuses en Cisjordania en 2019, según el informe de JC. Absalama supuestamente llamó a Okamoto «luchador por la libertad» en su blog y describió a los reclusos de Gilboa como «héroes».

Después de que Abusalama fuera nombrada profesora asociada en Sheffield Hallam, la universidad abrió una investigación sobre sus antecedentes, añadía el informe.

We're celebrating a fantastic victory for Palestine today 🇵🇸🎉 @sheffhallamuni will not be progressing with any further investigation of the malicious smears that have been levelled against me. 1/3#FreePalestine #InSupportOfShahd pic.twitter.com/n2zq4L7BdN

— ShahdAbusalama (@ShahdAbusalama) February 3, 2022