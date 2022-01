Por Emily Schrader: El 2021 demostró que el antisemitismo se manifiesta como antisionismo

Itongadol.- Editorial publicada por Emily Schrader (@emilykschrader) en The Jerusalem Post. El año 2021 demostró sin lugar a dudas que el antisemitismo moderno se manifiesta en reiteradas ocasiones en el anti sionismo y el odio antiisraelí.

Hace dos semanas en Brooklyn, un hombre estadounidense de origen judío sufrió un violento ataque porque llevaba una camiseta de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Sin embargo, en lugar de reconocer la realidad, los judíos de extrema izquierda y los activistas antiisraelíes tratan de excusar estos incidentes antisemitas, incluso cuando los incidentes implican violencia.

El 26 de diciembre, Blake Zavadsky e Ilan Kaganovich fueron abordados por dos asaltantes en Brooklyn y les preguntaron si apoyaban a «esos sucios judíos», en referencia a la remera de las FDI que llevaba Zavadsky. Cuando Zavadsky se negó a quitarse la camiseta, los asaltantes lo agredieron violentamente y le arrojaron café helado sobre la ropa.

En respuesta, ha surgido una campaña en las redes sociales en apoyo de Zavadsky y Kaganovich, con judíos y simpatizantes de Israel de todo el mundo que comparten fotos de sí mismos con camisetas de las FDI, en solidaridad. La concejala de Nueva York Inna Vernikov también ayudó a organizar una manifestación de apoyo contra los incidentes antisemitas, que han aumentado allí y en otros lugares.



Blake Zavadsky con su buzo con capucha de las Fuerzas de Defensa de Israel tras ser atacado. (Crédito: CORTESÍA DE BLAKE ZAVADSKY)

Pero no todo el mundo está de acuerdo.

Inmediatamente después del ataque, la extremista antiisraelí Nerdeen Kiswani, fundadora de Within Our Lifetime, volvió a publicar un vídeo en el que intentaba prender fuego a una remera de las FDI de un hombre, llamándolo el «desafío original de la camiseta de las FDI». En su post también animaba a cometer más ataques, afirmando que destruir la propiedad sionista «no es ilegal». Varias horas más tarde borró el posteo.

Kiswani es una conocida extremista que el año pasado lideró las controvertidas concentraciones antiisraelíes tituladas «Globalizar la Intifada», en las que fue filmada protestando ante instituciones judías estadounidenses y afirmando «no queremos dos estados, lo queremos todo».

Aunque la mayoría de las personas que se enteraron del atentado fueron capaces de reconocer la naturaleza antisemita inherente al mismo, en las redes sociales no faltaron tontos dispuestos a transmitir su fanatismo al mundo.

El rapero Soul Khan, alias Noah Weston, cuyos tuits antiisraelíes parecen tener mucho más éxito que cualquier otra cosa que tuitee, grabó un vídeo de sí mismo a «sus compañeros judíos» argumentando que la violencia no era antisemita, porque las sudaderas de las FDI son «sudaderas genocidas». En respuesta a que los atacantes llamaron a la víctima «sucio judío», Soul Khan culpó a Israel, por supuesto.

En el Twitter de Khan no faltan contenidos sobre cómo «Israel no tiene derecho a existir», pero no mucho sobre ser judío, excepto cuando se trata de atacar al único estado judío, atacar al sionismo o atacar a cualquiera que adopte un punto de vista pro Israel. Es curioso cómo funciona eso.



Emily Schrader, la escritora del artículo, lleva un buzo de las FDI en solidaridad con Blake Zavadsky e Ilan Kaganovich.

La realidad es que, independientemente de la opinión que uno tenga sobre Israel, golpear físicamente a alguien después de preguntarle si es un «sucio judío» es innegablemente antisemita, independientemente de lo que haya hecho el Estado de Israel o las FDI.

Si no ves el problema, imagina el escenario con cualquier otro grupo. Si un sirio llevara el emblema del ejército sirio por las calles de Estados Unidos, nadie le daría una paliza ni le acusaría de apoyar a «esos musulmanes», en nombre de los derechos humanos o de cualquier otra cosa. ¿Y si lo hicieran? Ciertamente no verías (y no deberías) a la gente excusándose con: «Bueno, el ejército sirio comete crímenes de guerra».

Esto no quiere decir que las FDI sean ni remotamente similares al ejército sirio, porque no lo son. Más bien, es una ilustración de la absurda hipocresía que se aplica a los incidentes antisemitas, y la gimnasia mental que requiere la extrema izquierda para excusar la violencia – pero sólo cuando se dirige a los judíos.

El ataque de la semana pasada demuestra, una vez más, que el odio contra Israel es el antisemitismo moderno. También demuestra que nos queda un largo camino por recorrer en la lucha contra la minoría de extremistas ruidosos que harán cualquier cosa, incluso excusar la violencia descarada, para promover su absurda agenda política.

Incluso se puede estar en contra de la política israelí y seguir reconociendo la naturaleza antisemita de la violencia contra los judíos en todo el mundo. El hecho de que tantos activistas antiisraelíes no lo hagan sólo proporciona más pruebas de que el anti sionismo actual tiene sus raíces en ideas antisemitas.