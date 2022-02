Opinión: ¿Por qué Irlanda odia a Israel?

Editorial publicada por Mark Regev en The Jerusalem Post.

Itongadol.- Las relaciones entre Dublín y Jerusalem no son especialmente buenas. De todos los Estados miembros de la Unión Europea, Irlanda es probablemente uno de los más críticos/hostiles hacia Israel. Y si esto cambia, probablemente lo hará para peor. Los sondeos muestran que el Sinn Féin, que se encuentra actualmente en la oposición, es probable que aumente su representación en el próximo parlamento, lo que aumenta las posibilidades de que forme parte del gobierno y determine la política exterior de Irlanda.

Se podría esperar que existiera una amistad natural entre la República de Irlanda y el Estado de Israel, ya que ambos son democracias occidentales nacidas en luchas no muy distintas por la independencia.

En la década de 1940, Yitzhak Shamir, que más tarde se convertiría en el séptimo primer ministro de Israel, era un líder del clandestino Lehi (el Grupo Stern) y fue calificado de terrorista por los británicos. Shamir, inspirado por la insurrección armada tras la Primera Guerra Mundial que condujo a la creación del Estado Libre Irlandés, eligió el nombre de Michael como su nombre de guerra, en honor a Michael Collins, del Ejército de la República Irlandesa.

Pero no sólo los judíos sentían afinidad hacia los irlandeses; el sentimiento era mutuo. En marzo de 1945, un escritor de la influyente revista The Bell de Dublín escribió: «Que no se olvide nunca que el pueblo irlandés… ha experimentado todo lo que el pueblo judío de Palestina está sufriendo a causa de los ‘matones’ entrenados, los ‘tarzanes’ armados y los ‘terroristas’ británicos que el poder del Mandato ha impuesto en el país».

En 1950, tras la independencia de Israel, el ministro irlandés de Asuntos Exteriores, Seán MacBride, escribió a su homólogo israelí, Moshe Sharett, que «Irlanda e Israel son naciones antiguas y al mismo tiempo nuevos estados que han alcanzado la libertad tras una larga y dura lucha».

Ese mismo año, la figura republicana preeminente de la Irlanda del siglo XX, Eamon de Valera, entonces líder de la oposición, se convirtió en uno de los primeros estadistas internacionales en visitar el recién nacido Estado judío, cenando en Jerusalem con el primer ministro israelí David Ben-Gurión (en la casa del abuelo del actual presidente Herzog).

Un cínico podría argumentar que la visita de Valera estaba destinada a expiar los pecados del pasado. Bajo su liderazgo, Irlanda se mantuvo neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Tras el suicidio de Hitler en mayo de 1945, y después de las liberaciones aliadas de Buchenwald y Bergen-Belsen en abril, que generaron noticias en todo el mundo sobre el Holocausto, de Valera visitó no obstante la misión diplomática alemana en Dublín para dar el pésame por el fallecimiento del führer. La neutralidad de Irlanda no le obligaba a hacerlo.

En el momento de la visita de Valera a Jerusalem, las relaciones anglo-israelíes aún sufrían la dura acritud que caracterizó el final del Mandato. A Ben-Gurión le preocupaba la intervención militar británica contra Israel en favor de los árabes, que ya se había producido a pequeña escala durante la Guerra de la Independencia de Israel. Sin duda, De Valera estaba encantado de abrazar a un compañero víctima de la «pérfida Albión».

Algunos ven las raíces de la actual antipatía irlandesa por Israel en el tradicional antisemitismo de la Iglesia. El catolicismo ha sido una parte integral de la identidad nacionalista irlandesa, y sólo en la década de 1960 el Concilio Vaticano II absolvió formalmente a los judíos de la culpabilidad en la crucifixión y el antisemitismo teológico que la acompañaba.

En la Irlanda actual la Iglesia ha perdido gran parte de su influencia anterior; se aprobaron referendos con amplias mayorías que permitieron el matrimonio entre personas del mismo sexo (2015) y la derogación de la prohibición constitucional del aborto (2018). Pero la experiencia europea demuestra que la secularización no significa necesariamente que el antisemitismo se disipe; este odio más antiguo simplemente se metamorfosea desde un enfoque de deicidio a sus manifestaciones más modernas.

Una encuesta de 2014 de la ADL sobre el antisemitismo en Irlanda descubrió que el 52% de la población estaba de acuerdo con la afirmación de que «los judíos son más leales a Israel que a este país», el 30% de que «los judíos siguen hablando demasiado de lo que les ocurrió en el Holocausto», el 28% de que «los judíos tienen demasiado poder en el mundo de los negocios», el 27% de que «los judíos se creen mejores que otras personas», el 25% de que «a los judíos no les importa lo que le ocurra a nadie más que a los de su propia religión» y el 21% de que «los judíos tienen demasiado control sobre los asuntos mundiales».

En 2021, el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) y la Agencia Judía copatrocinaron un informe sobre el antisemitismo europeo. El capítulo sobre Irlanda documentó observaciones extremas contra Israel por parte de parlamentarios irlandeses que revelan un claro fanatismo antijudío, incluido el uso del peyorativo «nazi» al describir al Estado judío, el llamamiento a la destrucción de Israel y la propagación de teorías conspirativas como la de la supuesta responsabilidad del Mossad en la derrota de Jeremy Corbyn en las elecciones británicas de 2019.

El pugnaz movimiento de boicot a Israel en Irlanda acosa activamente a cualquier institución que tenga la temeridad de acoger a figuras culturales israelíes. El resultado: Los artistas, actores, músicos y bailarines de Israel simplemente no son bienvenidos en la república; los ciudadanos de ningún otro país se enfrentan a una discriminación tan sistemática y abierta. (Al parecer, los israelíes son recibidos con más cariño en el Golfo Pérsico que en la Isla Esmeralda).

Sin embargo, el antisemitismo subyacente es sólo una parte de la explicación de la hostilidad irlandesa. Ver el conflicto árabe-israelí únicamente a través de una mirada distorsionada es otra.

Todos los países entienden a Israel a través de su propio prisma nacional. En Estados Unidos resuena con fuerza la idea de una sociedad libre fundada por inmigrantes que huyen de la persecución. Ese ethos puede crear una empatía instintiva con el Estado judío.

En cambio, en gran parte de Europa Occidental la culpa poscolonial es omnipresente. Si los detractores de Israel logran retratar a este país como un implante colonialista, el sentimiento antiisraelí es natural.

En la República de Irlanda, la experiencia histórica irlandesa se traslada en reiteradas ocasiones de forma irreflexiva e incorrecta al conflicto árabe-israelí: los israelíes parecen condenados a desempeñar el papel de los nefastos británicos ocupantes, los palestinos el de los virtuosos irlandeses que luchan por su independencia. Toda evidencia que contradiga esta narrativa simplista se considera superflua, nublada por el paradigma erróneo todopoderoso.

Una vez de vacaciones en Dublín, me uní al «Tour a pie de la Rebelión de 1916». Nuestro grupo siguió los pasos del Alzamiento de Pascua, y el guía estaba deseoso de que no sólo domináramos los hechos, sino que reconociéramos la justicia intrínseca de la lucha de Irlanda por la libertad. La visita parecía estar compuesta en su mayoría por irlandeses estadounidenses, irlandeses canadienses e irlandeses australianos, todos ellos orgullosos de sus raíces familiares y deseosos de reforzar su conexión con la patria.

Esperemos que la opinión pública irlandesa acabe siendo capaz de aceptar que los judíos también tienen derecho a estar justificadamente orgullosos de su herencia y su renacimiento nacional. Si no es así, para acabar con la antipatía de Irlanda puede ser necesario que surja una resistencia sionista que vuelva a volar las comisarías de policía británicas (afortunadamente, no va a ocurrir pronto).