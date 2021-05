Merkel criticó el antisemitismo durante una protesta contra Israel en Alemania

Itongadol/Agencia AJN.- El portavoz de la canciller alemana, Angela Merkel, afirmó hoy que Alemania no tolerará manifestaciones antisemitas durante las protestas por la violencia en curso entre Israel y la Franja de Gaza.

Las protestas contra Israel en varias ciudades esta semana generaron preocupación y condena, en particular una protesta frente a una sinagoga en Gelsenkirchen.

Un video mostró a decenas de manifestantes ondeando banderas palestinas y turcas y gritando “judíos de mierda”.

Palestinian supporters in front of a synagogue in Gelsenkirchen, Germany chanting 'Shitty Jews'

Hitler is smiling from his grave. https://t.co/qfhpyESr7N pic.twitter.com/oQPcRvbZlr

— StopAntisemitism.org (@StopAntisemites) May 13, 2021