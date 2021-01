Facebook obtiene una baja calificación de la ADL en su política por frenar la negación del Holocausto

Itongadol.- Las empresas de redes sociales quedaron en el ojo de la tormenta luego de la magra calificación obtenida de parte de una de las principales organizaciones judías que combate el antisemitismo al evaluar las política que implementan por frenar la negación del Holocausto en sus plataformas.

De acuerdo a lo informado por el diario The Times of Israel, solo Twitch, la plataforma de juegos, obtuvo una calificación de “B” de la organización, que ha estado presionando a las empresas de redes sociales para que adopten una postura más firme contra el odio.

Twitch prohíbe formalmente la negación del Holocausto y eliminó una publicación que un investigador de la ADL marcó como que contenía contenido que niega lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, según el primer “Boletín de calificaciones de negación del Holocausto online” del grupo que fue difundido hoy.

Facebook, que ADL y otros grupos atacaron el año pasado en un boicot publicitario debido a su floja vigilancia del odio, adoptó una política explícita que prohíbe la negación del Holocausto en octubre, en un cambio radical para su CEO Mark Zuckerberg.

Pero cuando un investigador de ADL marcó un video en el que un hombre que dirige un grupo que recientemente distribuyó folletos antisemitas con una leyenda que decía no hubo asesinatos masivos de judíos, Facebook respondió que el contenido no violaba su política. Frente a esta situación, el grupo le dio una “D” a la red social.

Facebook anunció el miércoles, Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, que comenzaría a orientar a las personas que buscan información sobre el Holocausto hacia información precisa de terceros, utilizando el mismo enfoque que ha adoptado para combatir la información errónea sobre las elecciones y el COVID-19.

Esa estrategia ayudó a YouTube obtener una calificación de “C” en la boleta de calificaciones de la ADL. La red de video dirige activamente a los usuarios que buscan “holoengaño” y otros términos de negación hacia contenido que contiene información precisa sobre el Holocausto.

Otras empresas que obtuvieron calificaciones medias en el informe de la ADL cumplieron de manera similar algunos, pero no todos, los puntos de referencia de la organización. Twitter, por ejemplo, no prohíbe la negación del Holocausto como una cuestión de política, pero eliminó el contenido que la ADL marcó como ofensivo. Mientras tanto, la plataforma de videos TikTok no respondió al informe de la ADL sobre el contenido de negación del Holocausto en 24 horas, pero el grupo determinó que la aplicación controla su propio contenido de manera adecuada.

Tanto Twitter como TikTok obtuvieron una calificación de “C”, mientras que Reddit, Discord y Stream se unieron a Facebook con calificaciones de “D”.

La ADL no examinó ninguna de las redes más nuevas a las que los extremistas han acudido en masa, ya que las principales redes han tomado medidas enérgicas contra las teorías de conspiración y el contenido que podrían incitar. Entre ellos se incluyen Parler, Gab y Telegram.

El informe de la ADL señala que incluso cuando las políticas que prohíben la negación del Holocausto se implementan de manera efectiva el 99% de las veces, el tamaño de las plataformas hace que circule una cantidad significativa de publicaciones, incluida la negación del Holocausto. Cada una de esas publicaciones, dice el informe, “representa la experiencia vivida de al menos un ser humano por comentario, una persona expuesta a acoso, amenaza de violencia, desinformación o algún otro fenómeno dañino”.

Jonathan Greenblatt, director ejecutivo de ADL, dijo en un comunicado que el progreso en la lucha contra el antisemitismo online ha sido mixto y que lo que está en juego es cada vez mayor.

“Si bien algunas plataformas finalmente han intensificado sus esfuerzos para detener la amplificación de la negación, otras todavía están luchando para abordar el antisemitismo y la negación del Holocausto de manera efectiva”, dijo. “Esto es realmente vergonzoso en un momento en que las teorías de conspiración antisemitas se están extendiendo por todo el mundo”, concluyó.