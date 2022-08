EE.UU.: Nuevo México adopta definición de antisemitismo de la IHRA

AJN/Itongadol.- La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, firmó una orden ejecutiva el martes que establece la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo de la Shoá (IHRA) como el estándar legal del estado para determinar cuándo una conducta discriminatoria ilegal está motivada por antisemitismo.

Nuevo México es el primer estado en integrar la definición de la IHRA en la ley a través de una orden ejecutiva y el sexto estado en general en incorporarla en la ley. Florida, Carolina del Sur, Iowa, Arizona y Tennessee promulgaron leyes utilizando la definición a través de la legislación. Otros veintidós estados (Alabama, Alaska, Connecticut, Idaho, Kansas, Kentucky, Maine, Massachusetts, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Ohio, Oklahoma, Rhode Island, Dakota del Sur, Texas, Utah, Vermont, Virginia, West Virginia y Wyoming) han respaldado la definición de la IHRA como una herramienta educativa a través de resoluciones u órdenes ejecutivas.

La Coalición Israelo-Estadounidense para la Acción (IAC for Action) aplaudió a Grisham por su “orden ejecutiva innovadora”.

“Todas las agencias estatales dentro del Departamento Ejecutivo del Estado de Nuevo México adoptarán y utilizarán la Definición de trabajo de Antisemitismo de la IHRA, incluidos sus ejemplos contemporáneos”, establece la orden ejecutiva.

“Al revisar, investigar o decidir si ha habido una violación de cualquier política, ley o reglamento relevante que prohíba los actos discriminatorios, las agencias estatales deberán tener en cuenta la definición con el fin de determinar si el presunto acto fue motivado por una intención antisemita discriminatoria”.

La definición de antisemitismo más ampliamente aceptada en todo el mundo, la definición de IHRA establece que, si bien no todas las críticas a Israel son antisemitas, algunas críticas pueden cruzar la línea al deslegitimar, demonizar o aplicar un doble rasero a Israel.

Unos 865 gobiernos y entidades públicas han respaldado la definición de la IHRA en los últimos años, incluidos los departamentos de Educación, Justicia y Estado de Estados Unidos. Cincuenta y uno de los 53 miembros de la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías también han respaldado la definición.

“IAC for Action aplaude a la gobernadora Grisham por no solo reconocer a la IHRA sino también por implementarla para garantizar la igualdad de protección contra la discriminación para las víctimas judías. Estamos agradecidos de ver que los judíos e israelo-estadounidenses no se ven obligados a lidiar solos con incidentes de odio antisemita”, dijo el presidente de la junta de la organización, Shawn Evenhaim.

Evenhaim también agradeció a la organización StandWithUs “por su papel de liderazgo en la provisión de recursos para la gobernadora con este modelo de política eficaz, que esperamos ver utilizado por los gobernadores y las legislaturas de todo el país”.

Junto con StandWithUs y expertos legales, IAC for Action ayudó a liderar el desarrollo de este modelo legislativo y ayudó a implementar su adopción en Florida, Iowa, Carolina del Sur, Arizona y Tennessee.

En junio, la Knesset (Parlamento israelí) aprobó la propuesta del legislador Zvi Hauser (del partido Nueva Esperanza) de adoptar la definición de antisemitismo de la IHRA.

De esa manera, la Knesset se unió a más de mil gobiernos, parlamentos, organismos y organizaciones de todo el mundo que ya han adoptado esa definición.

La propuesta fue aprobada por una mayoría de 33 votos a favor (de la coalición y la oposición) contra cinco opositores, incluidos diputados del partido Lista Conjunta.

La definición fue respaldada formalmente por el gobierno de Israel en 2017, pero nunca por la Knesset. “El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos, que puede expresarse como odio hacia los judíos”, dice la definición. “Las manifestaciones retóricas y físicas del antisemitismo están dirigidas a personas judías o no judías y/o sus propiedades, a instituciones comunitarias judías e instalaciones religiosas”.