EE.UU.: Departamento de Estado corta lazos con IRW por acusaciones de antisemitismo

AJN/Itongadol.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha cortado oficialmente todos los vínculos con la controvertida organización benéfica Islamic Relief Worldwide debido a las acusaciones de propagación del antisemitismo, dijo el director de la Oficina de Asistencia Exterior del Departamento de Estado.

La organización ha sido acusada durante mucho tiempo por organizaciones de vigilancia en todo el mundo de propagar el antisemitismo y de que tales creencias abundan entre los líderes. De hecho, Israel ha designado hace mucho tiempo a IRW como un partidario de organizaciones terroristas.

Sin embargo, la IRW ha sido un socio oficial del Departamento de Estado desde la administración de Barack Obama, y ​​esto continuó bajo el presidente Donald Trump. Pero las recientes críticas crecientes por su antisemitismo han atraído un mayor escrutinio.

La consecuencia más notable de dejar de ser un socio del Departamento de Estado es que la IRW ya no puede beneficiarse de la legitimidad y el valor de su nombre. Según Sam Westrop, investigador de Oriente Medio y director de la ONG Islamist Watch, esto podría terminar costando a IRW millones de dólares.

Pero la decisión también llega al final de la administración Trump, con el presidente electo Joe Biden que será inaugurado el miércoles.

De hecho, es posible que la administración Biden simplemente pueda restablecer los lazos con la organización. Sin embargo, no está claro qué decidirá hacer el Departamento de Estado de su administración, que será encabezado por Anthony Blinken.

En octubre y por tercera vez en seis meses, una figura de alto rango en Islamic Relief Worldwide (IRW) se fue por expresar opiniones antisemitas en las redes sociales.

Tayeb Abdoun, ex director ejecutivo interino y un veterano empleado con 25 años en la agencia internacional de ayuda humanitaria, renunció el 14 de octubre por publicar una foto en Facebook de un cuchillo con el pulgar hacia arriba y un texto antisemita.

El 13 de octubre de 2015, tres israelíes murieron en un ataque con arma y cuchillo en Jerusalem en el barrio de Armon Hanatziv.

Abdoun renunció después de que el periódico suizo Tages-Anzeiger (TA) lo confrontara.

«Continuamos trabajando como una organización para eliminar a cualquiera que no cumpla con nuestros valores fundamentales como una organización benéfica respetuosa, sensible a la fe, no discriminatoria y basada en principios», escribió IRW el 14 de octubre.

El fundador de IRW, Hany El Banna, había llamado recientemente a la minoría yazidi en el norte de Irak «adoradores del diablo».

TA escribió que «el falso cliché del adorador del diablo sirvió como justificación para que el EI [Estado Islámico] matara a miles de yazidíes en el norte de Irak o violara a sus mujeres como esclavas sexuales».

Abdoun también ha comentado sobre otros temas y eventos, como se informó en TA.

Después de los ataques perpetrados por el Estado Islámico en París, Abdoun citó un texto en árabe en su página de Facebook que mostraba que los países occidentales eran los verdaderos terroristas, así como una pregunta retórica sobre la diferencia real entre cristianos, judíos y el diablo.

En agosto, la Organización Sionista de América (ZOA) pidió a la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS) que rompa sus lazos con una organización de ayuda islámica vinculada a Hamas.

Este llamado a poner fin a la asociación se produjo después de recientes revelaciones sobre Heshmat Khalifa, el administrador y director de Islamic Relief Worldwide (IRW), y sus publicaciones en las redes sociales que han sido etiquetadas como antisemitas e incitadoras.

«El director de IRW, Khalifa, alabó a Hamas como ‘el movimiento de resistencia más puro en la historia moderna'», dijo ZOA en un comunicado en su sitio web.

Aunque Khalifa renunció desde entonces, sus posteos antisemitas son «simplemente la punta del iceberg», dijo ZOA, y agregó que IRW ha sido catalogada como una organización terrorista por Israel, así como por otras naciones y bancos, debido a su financiamiento y lazos con Hamas y la Hermandad Musulmana.

Otras naciones que han cuestionado a IRW por sus vínculos con organizaciones terroristas incluyen a los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Bangladesh, Alemania y Suecia. Además, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y los bancos USBC y UBS.

Según ZOA, esto puede deberse en parte a que el 99% de los refugiados clientes de HIAS no son judíos, y la mayoría de ellos son musulmanes. «Sin embargo, el reasentamiento de refugiados musulmanes y otros refugiados no judíos de HIAS se puede hacer sin asociarse con Islamic Relief, vinculado al terror», afirmó ZOA.

El primer acto del diplomático español Miguel Ángel Moratinos, alto representante de la Alianza de Civilizaciones de la ONU (UNAOC), como enviado encargado de monitorear el antisemitismo fue «condenar inequívocamente» las declaraciones de Khalifa.

«El alto representante condena inequívocamente esas publicaciones repugnantes en las redes sociales por un miembro de alto perfil del equipo de gestión de Islamic Relief, que permaneció en exhibición pública desde 2014 antes de ser eliminado recientemente», dijo la UNAOC.

«Si bien el alto representante toma nota de la declaración emitida por Islamic Relief el 22 de julio de 2020, que condenó esos puntos de vista ofensivos y anunció la renuncia del miembro de alto rango del personal, autor de las publicaciones en las redes sociales, reitera que es imprescindible para las organizaciones de la sociedad civil y actores basados ​​en la fe exhibir una política de tolerancia cero hacia el antisemitismo y todas las formas de discriminación en línea y fuera de línea mediante la implementación de medidas efectivas».

Islamic Relief señaló que fue alertado sobre el asunto el 16 de julio, con medidas tomadas una semana después de la publicación del artículo del Times.

«Tras la publicación sobre los posteos en las redes sociales de Heshmat Khalifa en los medios de comunicación de hoy, Islamic Relief reitera su fuerte condena de los puntos de vista ofensivos expresados ​​en ellos», dijo tras la publicación del artículo del Times. “Estos no tienen lugar en nuestra organización. Estamos horrorizados por los comentarios de odio que hizo y condenamos sin reservas todas las formas de discriminación, incluido el antisemitismo.»

“Heshmat Khalifa ha renunciado a la Junta de Síndicos con efecto inmediato. Tampoco tomará más parte en ninguna otra comisión de Islamic Relief”, agregaron. “Rechazamos y condenamos el terrorismo y creemos que todas las formas de discriminación, incluido el antisemitismo, son inaceptables. Estos valores son fundamentales para nuestra organización, nuestros donantes y las personas a las que servimos».