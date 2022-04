Dale Vince, el propietario anti-Israel del «club de fútbol más ecológico del mundo»

Itongadol.- El industrial británico de la energía verde Dale Vince, de 60 años, consiguió un importante logro la semana pasada cuando su Forest Green Rovers, reconocido por las Naciones Unidas como el primer club de fútbol neutro en carbono del mundo, logró el ascenso a la tercera división inglesa por primera vez en sus 133 años de historia. En un partido de abril de la Sky Bet League Two jugado en el premiado campo ecológico de Forest Green, el club izó la bandera palestina «en solidaridad con el pueblo palestino», según Vince.

El conflicto israelí-palestino tiene «todos los mismos ingredientes que el de Ucrania», escribió Vince en Twitter para explicar la decisión. «Palestina ha sido asediada por Israel – por aire tierra y mar, durante décadas».

El club, fundado en octubre de 1889, fue comprado por Vince en 2010, quien lo transformó por completo en el autodenominado «club de fútbol más ecológico del mundo».

Vince es el propietario y fundador de la empresa energética británica Ecotricity, especializada en productos de energía eólica y solar. Tras adquirir el Forest Green Rovers, Vince se apresuró a convertirlo en el primer club ecológico del fútbol.

Tras prohibir el consumo de carne roja en el complejo de entrenamiento del club, el acertadamente llamado Eco Park, la prohibición se amplió para no permitir la venta de ningún producto cárnico en el campo. Desde 2015, el Forest Green Rovers es oficialmente «totalmente vegano», el primer club de fútbol que opera de esta manera.

Vince, nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) en 2004 por sus «servicios al medio ambiente y a la industria eléctrica», siguió dando pasos ecológicos cuando, en 2021, el Forest Green se convirtió en el primer club en jugar con una equipación abricada con un material compuesto formado por plástico reciclado y posos de café.

