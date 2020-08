Antisemitismo. TikTok toma distancia de Facebook y Twitter faltando a la reunión en la Knesset

Itongadol/Agencia AJN.- Mientras que Google, Facebook y Twitter enviaron representantes a una reunión del Comité de Inmigración, Absorción y Asuntos de la Diáspora sobre contenido antisemita en las redes sociales, la popular plataforma de videos TikTok se negó a enviar un representante.

La reunión se llevó a cabo después de que el legislador David Bitton convocara al primer ministro Benjamin Netanyahu, al primer ministro suplente y ministro de Defensa Benny Gantz, y al ministro de Relaciones Exteriores Gabi Ashkenazi a reunirse con los responsables de las redes sociales para dialogar sobre la importancia de eliminar el contenido antisemita, haciendo hincapié en que Israel debe trabajar para eliminar todo el contenido antiisraelí y antijudío de Internet.

Bitton estableció entonces un comité interministerial para trabajar con Google, Twitter, Facebook, el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y el Ministerio de Asuntos Estratégicos para determinar las directrices para la rápida eliminación del material antisemita, exigiendo que el comité establezca una política para la presentación de denuncias, en lugar de esperar a que las empresas tomen medidas.

Después de la creación del comité, se celebró una reunión con representantes de las principales redes sociales Google, Facebook y Twitter, pero TikTok no se presentó a la reunión del lunes.

Estas grandes empresas de redes sociales a menudo emplean un doble estándar cuando se trata de Israel, según el legislador Michal Cotler-Wunsh, quien dijo durante la reunión del lunes que “permiten que la gente diga ‘israelí’ o ‘sionista’ en lugar de ‘judío’, y permiten que la gente publique todo lo que no se atrevería a decir contra los judíos en la vida real”.

Sin embargo, la jefa de política de Facebook Israel, Jordana Cutler, refutó la afirmación de Cotler-Wunsh. Cutler declaró que Facebook mantiene regularmente mesas redondas con representantes de las comunidades judías de todo el mundo, así como con representantes de organizaciones judías como el Congreso Judío Mundial, para escuchar sus experiencias y mejorar las medidas de Facebook. Cutler negó además las afirmaciones de que Facebook es menos tolerante cuando se trata de publicaciones antimusulmanas u homofóbicas, ya que citó un reciente informe publicado por la Comisión Europea según el cual Facebook evaluó el 95,7% de las notificaciones de discursos de odio en menos de 24 horas.

Noa Elefant Loffler, Directora Principal de Políticas de Google, dijo que “la distinción es entre la crítica legítima de la existencia del Estado de Israel, aunque no nos guste, y los llamamientos a dañar a los israelíes, que es el asunto más problemático”.

Tras ausentarse a la reunión, TikTok envió una declaración a The Jerusalem Post: “Mantener a nuestros usuarios seguros es una prioridad para TikTok, y nuestras Directrices de la Comunidad dejan claro lo que no es aceptable en nuestra plataforma. El antisemitismo es aborrecible, y los discursos de odio antisemitas no tienen cabida en nuestra plataforma. Estamos felices de reunirnos con los miembros del Knesset para abordar sus preguntas y esperamos comprometernos con ellos lo antes posible”.

Esta no es la primera vez que TikTok se ve involucrado en cuestiones antisemitas. Un video de TikTok publicado a principios de este año se burlaba de los tatuajes de víctimas del Holocausto hechos a los prisioneros de los campos de concentración nazis. Esos videos, según informó Algemeiner, fueron reproducidos por más de 600.000 personas, con más de 63.000 “Me gusta”.

Según un estudio revelado en junio, TikTok se ha convertido en una gran plataforma para que los extremistas de derecha difundan contenidos de odio, la mayoría de los cuales están relacionados con el antisemitismo y la negación del Holocausto. Esto incluye videos de ideología nazi con una variedad de mensajes antisemitas.

El estudio fue escrito por Gabriel Weimann, profesor de comunicación e investigador principal del Instituto para la Lucha contra el Terrorismo (ICT), profesor emérito de la Universidad de Haifa y profesor invitado de la Universidad de Maryland, y Natalie Masri, asistente de investigación y estudiante de postgrado en el ICT. Se publicará en la revista académica Studies in Conflict and Terrorism.

“El estudio fue uno de los más complicados y difíciles en mis 22 años de estudio del contenido online, incluso más que el estudio de la dark-web”, dijo Weimann a The Jerusalem Post. “Esto se debe a lo oculto que está este tipo de contenido en TikTok. Los usuarios saben que usar palabras clave como ‘Hitler’ o ‘Nazi’ serían bloqueados, así que usan una combinación de símbolos y hashtags, como por ejemplo “SSHitler”. Además, no podíamos limitarnos a los vídeos y textos: Teníamos que analizar los símbolos también”.

Weimann dijo que los que difunden contenido antisemita evitan usar la “esvástica” por ser fácilmente identificable, pero que en su lugar “podrían usar el ‘sonnenrad’, el sol negro”. “Esto no es fácil de rastrear, porque ningún sistema computarizado lo detectará. Hay miles de videos para revisar”.

Todo esto se ve agravado por el hecho de que tal contenido en la aplicación está casi totalmente desregulado. Aunque los Términos de Servicio de TikTok establecen que los usuarios no pueden subir ningún contenido que sea incendiario, ofensivo, odioso, discriminatorio, racista, sexista, antagónico o criminal, la aplicación aún no ha hecho cumplir esto.

“La compañía es muy cuidadosa con cualquier contenido que concierna a China”, dijo Weimann, marcando la capacidad de la aplicación de controlar estos actos. “Si subes cualquier contenido que esté en contra del gobierno chino, será retirado – son muy cuidadosos con esto. Pero no son cuidadosos con nada más”, añadió Weimann.