Antisemitismo. Familia judía ortodoxa fue atacada en Córdoba

(Foto: Infobae)

Itongadol/Agencia AJN.- Un violento incidente antisemita tuvo lugar el pasado miércoles 21 de enero en el trayecto entre La Falda y La Cumbre, en la provincia de Córdoba. Una familia judía ortodoxa fue asaltada por dos individuos que, tras forzarlos a detener el auto y propinarles diversos insultos, golpearon violentamente al vehículo y a su conductor.

Max C., el padre de la familia que no quiso hacer público su nombre, fue la víctima de la golpiza, ante la mirada de su esposa y de sus cinco hijos. Tras haberlos seguido por varios kilómetros, una camioneta cruzó a la familia y comenzó a insultarlos. “Judíos de m…, váyanse de acá. Hay que matarlos a todos”, gritaban los atacantes. Luego, al descender del vehículo para pedir que lo dejaran seguir, Max C. comenzó a recibir fuertes golpes, ante la resistencia de sus hijos y de su esposa, que intentaban defenderlo.

La familia de Max C. forman parte de varias decenas de familias judías ortodoxas que desde hace años veranean en La Cumbre, un destino preferido entre los religiosos. “Nosotros veraneamos en La Cumbre hace treinta años. Jamás nos pasó algo así. Cada vez que venimos somos bien recibidos. No podemos entender de dónde salieron estas personas y qué alimenta semejante odio”, expresó consternado Max tras el ataque.

La filial de la provincia de Córdoba de la DAIA repudió mediante un comunicado subido a redes sociales el incidente, señalando que se han puesto a disposición de la familia agredida a partir del momento en que tomaron conocimiento de los sucesos del miércoles. A su vez, aseguraron que se han puesto en contacto con la autoridades del Gobierno y de la Policía de Córdoba para intentar detener a los culpables. “Nosotros trabajamos a diario para fomentar el respeto y la convivencia. Por eso, encontrar este tipo de actitudes nos muestra que, a pesar de la labor diaria, no podemos descansar. Necesitamos desterrar este tipo de reacciones”, manifestó Luis Klinger, presidente de DAIA Córdoba, en diálogo con Infobae.

Además, DAIA Argentina con la firma de su presidente y secretario general, Jorge Knoblovits y Alejandro Zuchowicki, emitió un comunicado condenando “enérgicamente las agresiones antisemitas”. “La representación de la comunidad judía, a través de su filial Córdoba, se encuentra realizando las denuncias correspondientes y expresa su total rechazo a estos ataques judeofobicos que menoscaban la convivencia pacífica en nuestro país y merecen la condena de toda la sociedad”, concluía el mensaje.