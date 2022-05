Un diputado denunció por antisemitismo a la Liga Argentina por los Derechos Humanos

Itongadol/Agencia AJN.- Ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el diputado Waldo Wolff denunció ayer por antisemitismo a la Liga Argentina por los Derechos Humanos, luego de que el organismo criticara al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, por su viaje a Israel.

En una carta enviada a la titular del INADI, Victoria Donda, Wolff recordó que la Argentina firmó “el convenio internacional de definiciones de antisemitismo del International Remembrance Holocaust Alliance (IRHA), que en uno de sus puntos establece de manera innegable y taxativa que ‘denegar a los judíos su derecho a la autodeterminación, por ejemplo, alegando que la existencia de un Estado de Israel es un empeño racista’ es antisemitismo por definición”.

En su crítica al viaje de “Wado” de Pedro, en el que también participa Donda, la Liga manifestó: “Siempre combatimos la judeofobia, la islamaofobia, y todo tipo de discriminación. Pero no podemos aceptar que con la excusa de una reunión internacional para combatir el antisemitismo funcionarios de nuestro gobierno viajen a Jerusalén. Israel ocupa hace décadas los territorios palestinos y viola sistemáticamente los derechos humanos del pueblo palestino. Hace años que venimos denunciando el estado de Apartheid que existe desde el río hasta el mar, en la Palestina histórica”.

En ese sentido, Wolff destacó en su misiva que “en otro punto de la definición de antisemitismo por parte del IRHA, se establece como acto de antisemitismo ‘aplicar un doble rasero al pedir a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático’. En este caso es peor aún ya que la Liga en cuestión no le ha exigido nada parecido ni siquiera a los países no democráticos en cuanto tales como las violaciones a los Derechos Humanos en Nicaragua, Venezuela, Cuba, Rusia e Irán en flagrantes y reales violaciones a los DDHH en tiempos recientes”.

“Es sabido que yo y tantos otros hemos cuestionado su accionar y el del INADI respecto a no condenar el antisemitismo durante su cadencia. Está claro y de manera indubitable que en función de la definición del antisemitismo del IRHA, la Liga Argentina por los Derechos Humanos en esta aseveración incurre en antisemitismo. Solicito así sea determinado por el INADI y se proceda en consecuencia demostrándome que yo y tantos otros estamos equivocados”, concluyó Wolff.