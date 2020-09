Centro Hebreo Ioná: “Estos Iamim Noraim son una oportunidad para valorar cosas que antes normalizábamos”

Itongadol.- Uriel Aiskovich, director de Sinagoga del Centro Hebreo Ioná, mantuvo una entrevista con ItonGadol sobre cómo se realizará este año la celebración de los Iamim Noraim, en el marco de la pandemia del coronavirus: “Vamos a hacer todas las tefilot de Rosh Hashaná y Iom Kipur íntegramente de forma online”.

Además, envío su mensaje para estas Altas Fiestas: “No hay que bajar los brazos, no hay que relajarse con los cuidados. Tengamos esperanza”.

– ¿Cómo llega la institución a los Iamim Noraim?

-En Ioná desde marzo nos venimos involucrando en actividades tanto de forma virtual como pudiendo acercarnos y hacerle llegar cosas a la gente. Nos conectamos con personas tanto de Argentina como de otras partes del mundo para tener una propuesta semanal muy completa. Y por primera vez en la historia ya empezamos a hacer durante todo elul un Kabalat Shabat por streaming y ahora también vamos a hacer todas las tefilot de Rosh Hashaná y Iom Kipur íntegramente de forma online. Como parte de esta preparación, cada mañana de forma virtual, hacemos sonar a distancia el shofar en el Jardín, en la Primaria y en diferentes eventos comunitarios que hicimos.

-¿Cuál será la modalidad de las actividades?

-Todas las personas tienen que anotarse en el link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL4sMMXCp9fS-dXGJh8D_N8z1h4u05GwNiz3h2JrFZ-BcgIQ/viewform para que nosotros les enviemos la información para participar. La idea es que pueda ser una experiencia donde sabemos que no va a ser lo mismo que estar todos juntos, pero que podamos generar el marco, la emoción y la vivencia para que nos ayude a todos a fortalecernos ante estas cosas tan especiales y particulares que están pasando en el año. Realmente estamos poniendo mucha energía. Tuvimos shabatot en los que participaron más de 3 mil personas e imaginamos que va a ser con mucha energía lo que serán los Iamim Noraim.

-¿Considera a las Altas Fiestas una oportunidad para un reencuentro profundo con papás y alumnos?

-Nosotros sentimos que venimos estando muy cerca de la comunidad y que esto va a servir para hacer un reencuentro de las familias. Antes normalizábamos que podíamos estar mil personas abrazadas en el mismo lugar y quizás no lo valorábamos. Ahora es una oportunidad de valorar cosas que antes no valorábamos y ver que nuestra tradición nos acompañó en momentos tan difíciles de la historia y nos puede dar fuerzas ahora.

-¿Cuál es su mensaje, luego de pasar varios meses de pandemia, mirando al futuro frente a este año que se inicia?

-Yo creo que mi mensaje más importante ahora, después de tantos meses, es que no hay que bajar los brazos, no hay que relajarse con los cuidados, hay que seguir cuidando la salud, porque estoy seguro de que esto va a pasar y va a ser anecdótico, pero lo que no podemos recuperar es la salud. A cuidarnos y a seguir participando de todas las cosas que nos hacen bien. A tener paciencia y permitirse que haya cosas que a alguno le gustará más participar de forma virtual y hay cosas que se extrañarán, pero que todo esto va a poder pronto volver a situaciones que extrañamos y nos permitirá seguir utilizando toda la tecnología para acompañar a las personas. Tengamos esperanza, porque seguramente todos estos meses nos habrán permitido descubrir muchas cosas nuevas y vamos a buscar que este Rosh Hashaná y este Iom Kipur puedan conectarse con mensajes actuales y tradicionales, con gran parte de los pensadores judíos de todos los tiempos para encontrar una manera de atravesar esto.