Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Irán dice que aún no ha recibido la respuesta de Estados Unidos a su última propuesta de acuerdo nuclear.

The Jerusalem Post: FM investiga denuncias de acoso sexual en embajada israelí en Rabat.

Arutz Sheva: Bennett: No tengo intención de postularme en esta elección.

Haaretz: Israel toma medidas para legalizar docenas de puestos agrícolas en Cisjordania.

YNET: Las FDI publican imágenes del sospechoso que sigue suelto del tiroteo en el Valle del Jordán.

Maariv: No siempre fue «conservador»: ¿quién es el principal candidato a primer ministro del Reino Unido?

Israel Hayom: El presidente alemán acepta la responsabilidad del Estado por no prevenir la masacre de 1972.

¡Que tenga un excelente día con muchas más noticias!