Itongadol.- The Times of Israel: Misiles rusos alcanzan planta de reparación de aviones cerca del aeropuerto de Lviv; no se reportan víctimas

The Jerusalem Post: El nieto de Mandela culpa a Israel de invasión rusa a Ucrania

YNET: Misiles rusos atacan Lviv de Ucrania; Biden hablará con Xi

Haaretz: Los ucranianos desplazados no están seguros de tener un hogar al que regresar

Arutz Sheva: Bennett y Lapid: «Nos negamos a creer que Estados Unidos normalizaría a la Guardia Revolucionaria»

