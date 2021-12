Itongadol.- The Times of Israel: Bennett dice que está estudiando nuevas medidas para animar a los no vacunados a vacunarse contra el COVID

The Jerusalem Post: 129 naciones ignoran los lazos judíos con el Monte del Templo y lo piensan únicamente como un lugar musulmán

YNET: Irán avanza en materia nuclear a pesar de las conversaciones para salvar el acuerdo de 2015

Haaretz: En un tranquilo suburbio israelí, la lucha por una sinagoga reformista se torna desagradable

Arutz Sheva: Irán: La eliminación de las sanciones es una prioridad

¡Que tenga un buen día con muchas más noticias!