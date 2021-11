Itongadol.- The Times of Israel: Estudio: Los judíos estadounidenses no pudieron anticipar la violencia antisemita durante el conflicto de Gaza

The Jerusalem Post: La embajadora israelí en el Reino Unido evitó por poco el ataque de un manifestante antiisraelí

YNET: Italia emite orden de arresto internacional contra el abuelo de Eitan Biran, sobreviviente del accidente en teleférico

Haaretz: Orden de arresto internacional contra israelí que secuestró a su nieto en Italia

Arutz Sheva: “Habrá prisa por vacunar a los niños”

