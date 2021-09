Itongadol.- The Times of Israel: Bennett afirmó a los colonos que le dijo no tres veces a Biden, sobre Irán, el consulado y la construcción en Cisjordania

The Jerusalem Post: Hamás no dudará en emprender otra guerra con Israel – Análisis

YNET: El gabinete del coronavirus se reunirá el domingo por primera vez en un mes

Haaretz: COVID en Israel: el 17% de los no vacunados representa el 60% de las muertes esta semana

Arutz Sheva: Gabinete de COVID se reunirá mientras el Ministerio de Salud impone nuevas restricciones

¡Que tenga un buen día con muchas más noticias!