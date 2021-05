Itongadol.- The Times of Israel: Blinken to Netanyahu: Estados Unidos respalda a Israel y también liderará la reconstrucción de Gaza

The Jerusalem Post: Blinken: Los ataques antisemitas en EE.UU. Son despreciables, deben detenerse

YNET: Blinken dice que la reconstrucción de Gaza no debería ‘beneficiar’ a Hamas

Haaretz: Blinken después de reunirse con Netanyahu: Estados Unidos comprometido con la seguridad de Israel, enfocado en la reconstrucción de Gaza

Arutz Sheva: ‘Biden quiere reconstruir la relación con los palestinos’

