The Times of Israel: Bennett: Soy más de derecha que Bibi, pero no uso las herramientas del odio.

The Jerusalem Post: ‘Cacahuetes y agua’: condiciones nefastas para los israelíes varados en Frankfurt.

Haaretz: ¿Qué mantiene a un Gantz en apuros en la carrera electoral? Su orgullo herido.

YNET: El número R de Israel aumenta a pesar de la caída en nuevos casos.

Israel Hayom: Funcionarios israelíes: el regreso al acuerdo nuclear aumentará las probabilidades de una guerra con Irán.

Arutz Sheva: IDF: soldado herido recibió un disparo en la cabeza con el arma de otro soldado.

Maariv: Un combatiente resultó gravemente herido por una bala disparada por otro soldado: detalles del interrogatorio inicial.

