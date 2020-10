TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

The Times of Israel: El próximo comisionado del coronavirus de Israel será el ex jefe médico de las IDF Nachman Ash

The Jerusalem Post: Coronavirus: solo el 2.1% da positivo mientras las escuelas se preparan para reanudar.

Haaretz: COVID-19. Ex jefe médico del ejército reemplazará al comisionado del coronavirus.

YNET: La pandemia está afectando a una quinta parte de los israelíes, advierten los expertos.

Arutz Sheva: Israel designa al nuevo comisionado del Coronavirus para reemplazar a Ronni Gamzu.

Israel Hayom: El ex cirujano general de las IDF nombrado nuevo comisionado de coronavirus a medida que continúan cayendo nuevos casos.

Maariv: Netanyahu y Edelstein anunciaron que el profesor Nachman Ash será designado para el cargo de director en lugar del profesor Gamz.

