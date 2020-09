The Times of Israel: Israel supera a EE. UU. en muertes diarias por COVID-19 per cápita.

The Jerusalem Post: Knesset vota 9-6 a favor de limitar las protestas contra Netanyahu.

Arutz Sheva: ‘Sabremos al final de la semana si este bloqueo es efectivo’, dijo viceministro de Salud

Haaretz: En la Jerusalem ultraortodoxa, Yom Kipur fue más fuerte que el virus.

YNET: El comité de la Knesset aprueba la prohibición de protestas mientras los manifestantes y la policía se enfrentan afuera.

Maariv: El Comité de Constitución aprobó la ley que limita las manifestaciones a mil metros.

Israel Hayom: Israel supera a EE. UU. en número de muertes diarias por COVID per cápita.

