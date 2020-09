TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

The Times of Israel: EE.UU. aseguró a los Emiratos Árabes Unidos que no apoyará la anexión de Israel antes de 2024

The Jerusalem Post: ¿Cierre de coronavirus? Los ministros acusan a Gamzu de «zigzaguear todo el tiempo»

Arutz Sheva: Directores de los hospitales: «No hay necesidad de un cierre total»

Haaretz: El ministro ultraortodoxo Litzman renuncia al gobierno en protesta contra Netanyahu por el cierre de Rosh Hashaná

YNET: Tras la presión de los ministros, Netanyahu analiza suavizar las restricciones

Maariv: En una tensa reunión de gabinete, el ministro Edelstein dice que las medidas se aplican por el descuido del público, mientras que el ministro de Finanzas Katz se opone al daño a la economía

Israel Hayom: Más de 500 pacientes con COVID en estado grave, 139 con respiradores

