TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Por Gustavo Beron
Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Las Fuerzas de Defensa de Israel atacan lo que, según afirman, es una planta de fabricación de misiles de Hezbollah en el este del Líbano.

The Jerusalem Post: La Oficina del Primer Ministro solicita al ejército israelí que transmita el discurso de Netanyahu ante la ONU en toda Gaza.

YNET: Irán y Rusia firman un acuerdo de 25 000 millones de dólares para construir cuatro centrales nucleares en Irán.

Maariv: Erdogan en una sorprendente declaración: «He llegado a un acuerdo con Trump sobre un alto el fuego en Gaza»

Israel Hayom: Las Fuerzas de Defensa de Israel planean retransmitir por altavoces el discurso de Netanyahu ante la ONU en toda Gaza.

¡Que tenga un excelente día con muchas más noticias!

