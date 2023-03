Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Ya no está dispuesto a llevar la carga: la protesta de los reservistas insinúa una crisis más profunda.

The Jerusalem Post:Netanyahu debe despedir a Itamar Ben-Gvir, alegan ex policías de Israel.

YNET: Los funcionarios califican el compromiso de la segunda revisión judicial como un «avance»

Maariv: Atrae quinientos millones y ofrece deslocalización: otra alta tecnología contra la reforma legal.

Israel Hayom: Cohete lanzado hacia Israel desde Gaza tras el asesinato del terrorista Hawara

