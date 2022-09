Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Altos funcionarios del Likud planean apartar a Netanyahu si no gana la mayoría.

The Jerusalem Post: Abdullah de Jordania debe dejar de difundir libelos de sangre contra Israel: opinión.

Arutz Sheva: Encuesta: el bloque de derecha no alcanza la mayoría mientras cae el Likud.

Haaretz: Maltratada, pero no rota, la comunidad judía de Odesa sigue adelante.

YNET: Hecho en Israel: el primer auto eléctrico del mundo ‘construido para mujeres’.

Maariv: Edificios derrumbados y peces nadando en las calles: las inundaciones y la destrucción que dejó el huracán Ian.

Israel Hayom: Putin a punto de organizar la ceremonia del Kremlin para anexar partes de Ucrania.

¡Que tenga un excelente día con muchas más noticias!