Israel. Crece el debate por el cierre de las playas

Itongadol/AJN.- Los israelíes quieren abrirse cada vez más, incluidas las playas, pero algunos creen que el país debería estar preocupado por algo más que solo cómo trabajar en su bronceado. El ministro Gilad Erdan, quien durante el apogeo de la crisis había presionado para lograr bloqueos más estrictos, ahora toma el rumbo opuesto y también insta a sus colegas a permitir que las playas se vuelvan a abrir.

Con la disminución de la tasa de infección por coronavirus, el país ha encontrado cada vez más su camino a salir a tomar un poco de aire fresco. El domingo, el gabinete aprobó la reapertura de los parques y reservas naturales, permitiendo a la gente utilizar los equipos de gimnasia pública en los siempre y cuando respeten las normas de distanciamiento social. Sin embargo, los parques infantiles y las playas permanecen cerrados.

Por esta razón, el municipio de Tel Aviv presentó su propio plan este lunes para abrir las playas de la ciudad al público. Aunque las playas siguen oficialmente cerradas, el pasado fin de semana miles de personas ignoraron las restricciones y se dirigieron a las costas del país.

El municipio presentó el plan, junto con las franquicias de restaurantes que operan a lo largo de su costa, a los representantes de los ministerios de Salud y del Interior en la Playa Frishman de Tel Aviv.

Según los términos de la propuesta, los asistentes a la playa tendrían que sentarse en grupos de no más de seis personas, con cada grupo separado por lo menos seis metros. Se limitaría el número de personas que pueden entrar en los baños públicos al mismo tiempo, mientras que el equipo de playa como mesas, sillas, tumbonas y sombrillas se extendería. La presión del agua en las duchas exteriores públicas se reduciría para evitar salpicaduras.

Se exigiría a los bañistas que lleven máscaras faciales en todo momento, de conformidad con una directiva del Ministerio de Salud que ya se aplica a los israelíes, cuando salgan en público. El gel desinfectante para manos, las máscaras y los guantes se venderán en los quioscos de las playas.

El alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, dijo que el plan puede ser implementado de inmediato y cumple con todas las exigencias del Ministerio de Salud para obtener la Insignia Púrpura, una iniciativa del gobierno que certifica que las tiendas y los lugares de trabajo se adhieren a las directrices de higiene que les permiten volver a abrir.

“Después de largas semanas de encierro, los israelíes necesitan un poco de aire fresco”, dijo Huldai. “Las playas ofrecen entretenimiento para el público en general, al aire libre”.

El Ministerio de Salud respondió a la propuesta de la playa diciendo que sólo aprobaría el plan si cumple con las normas del ministerio. “El tema se está discutiendo con las autoridades locales pertinentes y sólo después de cumplir con todas las normas que hemos establecido para mantener la salud pública podremos permitir la apertura [de las playas], esto de acuerdo con la norma de la Insignia Púrpura y el esquema del calendario del gobierno.”

También el lunes, el Dr. Boaz Lev, que dirige la unidad de pandemia del ministerio, dijo al sitio web de Ynet que, en su opinión, se puede permitir nadar en el mar, siempre y cuando los nadadores no se reúnan en grupos en la orilla. Aunque las playas permanecen cerradas, los deportes acuáticos ya han sido permitidos bajo el cierre facilitado. “Mientras estemos en lugares espaciosos y no haya reunión, no creo que nadar en el mar tenga que ser un problema”, dijo Lev.

La propuesta de las playas llegó después de que el ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan, en un tweet del domingo, instó al Ministerio de Salud a reabrir las playas e iniciar la temporada de verano, diciendo que era imposible para la policía hacer cumplir la normativa vigente y explicar la lógica de la apertura de la mayoría de los lugares públicos, pero no de las playas.