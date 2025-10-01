Qatar, Egipto y Turquía habrían instado a Hamás a aceptar la propuesta de alto el fuego en Gaza de Trump

Itongadol.- Qatar, Egipto y Turquía habrían instado a Hamás a dar una respuesta positiva a la propuesta de alto el fuego e intercambio de rehenes en la Franja de Gaza presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así lo informó el medio de comunicación Axios, mientras múltiples reportes separados indicaban que la organización terrorista palestina considera la oferta injusta y probablemente la rechace.

El primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, y el jefe de inteligencia egipcio, Hassan Rashad -dos de los mediadores en las conversaciones-, se reunieron con líderes de Hamás en Doha el lunes por la noche, y nuevamente el martes con la asistencia también del jefe de inteligencia turco, Ibrahim Kalin, agregó Axios, citando a dos fuentes con conocimiento de las conversaciones.

Durante la reunión del lunes, al-Thani afirmó a los líderes de Hamás que no podría conseguir un mejor acuerdo para ellos, que estaba convencido de que Trump estaba comprometido a poner fin a la guerra y que esto era una garantía suficientemente sólida para Hamás, según una de las fuentes.

En respuesta, Hamás señaló que estudiaría la propuesta de buena fe, repitiendo la declaración de Qatar del lunes de que el grupo terrorista había prometido examinar la oferta de manera responsable.

La propuesta cuenta con el apoyo de naciones occidentales, árabes y musulmanas, así como de la Autoridad Palestina (AP). Rusia y el Vaticano, por su parte, también extendieron su apoyo al acuerdo el martes, mientras que grupos activistas estadounidenses anti-Israel lo rechazaron.

El mandatario estadounidense presentó el plan el lunes en una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca con el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien respaldó la propuesta. El martes, Trump advirtió que Hamás tenía “tres o cuatro días” para responder y que “pagará en el infierno” si no aceptaba.

La propuesta liberaría a los 48 rehenes restantes en un plazo de 72 horas. A cambio, Israel liberaría a 250 prisioneros palestinos que cumplen cadena perpetua; 1.700 gazatíes, incluidas todas las mujeres y niños, detenidos desde la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en el enclave costero; y 15 cuerpos de gazatíes fallecidos por cada cuerpo de un rehén israelí.

Asimismo, la propuesta también requeriría una retirada israelí en tres fases de Gaza, el desarme de Hamás, la desmilitarización de la Franja, el aseguramiento de ayuda humanitaria sin trabas a Gaza y la entrega de la Franja a un gobierno transitorio internacional sin Hamás ni la AP.

Hasta el momento, Hamás se negó a desarmarse en ausencia de un Estado palestino, algo que Jerusalem rechaza, y hasta que “la ocupación” termine. La organización terrorista considera la existencia de Israel como una ocupación y busca abiertamente destruir el Estado judío.