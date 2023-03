Las protestas en el Líbano se intensifican en medio del deterioro de la economía y la devaluación de la moneda

Itongadol.- Las protestas han estallado de nuevo en Líbano en respuesta al deterioro de la economía del país y la drástica devaluación de la libra libanesa. El Fondo Monetario Internacional ofreció ayuda a Líbano a condición de que se llevaran a cabo reformas gubernamentales, que sólo podrán promulgarse plenamente cuando se elija a un nuevo presidente.

En los últimos tres años, la libra libanesa ha perdido más del 97% de su valor frente al dólar, y el martes su valor volvió a bajar un 15%. Un dólar estadounidense vale actualmente 140.000 libras libanesas. Hace una semana, un dólar valía 100.000 libras libanesas. Hace menos de cuatro años, en septiembre de 2019, un dólar valía 1.500 LBP.

Según un informe de Human Rights Watch, el 80% de la población libanesa vive en la pobreza tras el colapso económico del país en 2019. La crisis económica se agravó aún más por la explosión del Puerto de Beirut en 2020 y la corrupción general y la mala gestión del gobierno.

«Te levantas por la mañana teniendo una cantidad específica de dinero para pagar [por algo], pero para cuando llegas, ya no es suficiente porque [la moneda] ya perdió un porcentaje de su valor», dijo Mohamad Radwan Al Omar, presidente de la Asamblea Libanesa para el Desarrollo Inclusivo y asesor representativo de Líbano para el Consejo Asesor Global de MediateGuru. Al Omar declaró a The Media Line que, tras una crisis económica, la situación económica de un país suele empezar a mejorar. En Líbano, sin embargo, no ha sido así. «Con las regulaciones del banco central, el avión de la crisis de Líbano lleva casi tres años cayendo sin estrellarse», dijo, y añadió que la inestabilidad económica «es mucho peor que la caída final».

«Mucha gente hizo fortuna con la crisis, y mucha más está viviendo sus peores pesadillas a causa de la pobreza», dijo Al Omar. Advirtió de que la brecha entre las clases socioeconómicas seguirá creciendo.

Durante estos últimos cuatro años de recesión económica, Líbano ha vivido los inviernos más fríos y los veranos más calurosos de los últimos años. El clima extremo provocó sufrimientos masivos e incluso la muerte de quienes no podían permitirse electricidad o combustible para la climatización.

«Nuestros hospitales han sido testigos del mayor número de muertes en los últimos años por falta de nutrición, resfriados y otras causas», afirmó Al Omar, señalando que algunos morían en casa al no poder permitirse ir al hospital o pagar el seguro médico.

Las protestas actuales están protagonizadas principalmente por miembros retirados de las fuerzas de seguridad del país y otros funcionarios jubilados cuyas pensiones mensuales no llegan a los 50 dólares. El miércoles, una protesta pacífica de militares y policías retirados que exigían un aumento salarial fue dispersada con gases lacrimógenos por los servicios de seguridad del país.

«Cuando hablamos de los sectores privados, todos han regulado sus precios e ingresos, quizá no lo suficiente, pero sí lo suficiente para sobrevivir», dijo Al Omar. Explicó que el personal militar en activo recibe financiación de embajadas como las de Estados Unidos y Qatar y de la ONU, además de sus salarios.

En comparación con los trabajadores del sector privado y el personal militar en activo, los militares retirados son los más afectados. La mayoría no están cualificados para encontrar un nuevo trabajo y dependen de sus pensiones, cuyo valor ha disminuido considerablemente. Además, «ya no están cubiertos al 100% por el seguro médico y otras prestaciones», dijo Al Omar.El FMI ha ofrecido al gobierno libanés un rescate si acepta introducir ciertas reformas.Hay conversaciones en curso entre una delegación del FMI encabezada por Ernesto Ramírez Rigo y funcionarios del gobierno libanés. Ibrahim Kanaan, diputado libanés y presidente de la Comisión de Finanzas y Presupuesto, declaró a The Media Line que el FMI y el gobierno libanés ya han llegado a algunos acuerdos durante las conversaciones.

«Las dos partes coincidieron en la necesidad de elegir un presidente para la república como punto de partida para reestructurar las instituciones y formar un equipo de gobierno homogéneo que tenga una hoja de ruta clara para el rescate financiero y económico y la aplicación de las reformas necesarias», dijo Kanaan. «No se trata sólo de aprobar leyes para poner en marcha el acuerdo con el FMI, sino, lo que es más importante, de la posibilidad de respetarlas y aplicarlas para restablecer la confianza local e internacional y, por tanto, las inversiones.» Desde octubre de 2022, cuando el presidente Michel Aoun terminó su mandato de seis años, Líbano no tiene jefe de Estado. El Parlamento se enfrenta a un bloqueo político y no ha logrado elegir a un nuevo presidente.

Chadi Nachabe, investigador y especialista en políticas públicas afincado en Trípoli, declaró a The Media Line que el rescate del FMI sólo se producirá cuando haya suficiente voluntad política. «La cuestión principal es cómo dividir las pérdidas, además de [la necesidad de poner en marcha] una investigación financiera y otros tipos de reforma, que los políticos libaneses no tienen la voluntad [de hacer]», dijo. Nachabe afirmó que el gobierno debe alcanzar un compromiso económico y elegir a un presidente. Predijo que un compromiso «conducirá a un acuerdo con el FMI u otro acuerdo para inyectar a la economía libanesa inversión extranjera». Según Al Omar, el gobierno libanés ya ha empezado a aplicar algunas de las condiciones del FMI. Han empezado a abordar la crisis eléctrica del país, han presentado un nuevo plan de desarrollo y reconciliación y han elaborado un plan para reducir la corrupción. Al Omar señaló que estas reformas serán insuficientes si el país no logra la transición hacia un gobierno legítimo, en lugar de un gobierno provisional.

«Necesitamos elegir un presidente lo antes posible para que pueda formar un nuevo gobierno legítimo que tenga plena autoridad y poder para aplicar las condiciones del FMI», declaró Al Omar.