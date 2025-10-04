La autoridad palestina celebra el progreso del acuerdo sobre Gaza y reafirma su compromiso con una «paz duradera»

Itongadol.- El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, expresó su respaldo al anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre la respuesta positiva de Hamás al plan de paz para Gaza, y valoró el inicio de conversaciones para avanzar en su implementación.

“Damos la bienvenida a estas declaraciones, ya que indican una disposición a liberar a todos los rehenes y a adoptar un enfoque constructivo en esta etapa crítica, que requiere de todos el más alto nivel de responsabilidad nacional”, señaló la Presidencia palestina en un comunicado.

El texto también agradece los esfuerzos de Trump, así como los de los países árabes y musulmanes involucrados en las gestiones para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra.

Según el comunicado, “lo que importa ahora es un compromiso inmediato con un alto el fuego total, la liberación de todos los rehenes y prisioneros, la entrega urgente de ayuda humanitaria a través de las organizaciones de la ONU, la prevención de desplazamientos o anexiones, y el inicio del proceso de reconstrucción”.

Abbas subrayó además que “la soberanía sobre la Franja de Gaza pertenece al Estado de Palestina” y que “la conexión entre Cisjordania y Gaza debe lograrse mediante leyes e instituciones gubernamentales palestinas, dentro de un sistema unificado y con apoyo árabe e internacional”.

Finalmente, la Presidencia afirmó que continuará trabajando con mediadores y socios relevantes “para garantizar el éxito de estos esfuerzos, que deben conducir al logro de una paz duradera que ponga fin a la ocupación israelí de Palestina, con Jerusalem Este como su capital”.