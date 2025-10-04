Alto funcionario israelí: “Israel negociará mientras las Fuerzas de Defensa de Israel permanezcan dentro de Gaza”

Itongadol.- Un alto funcionario israelí afirmó que Israel continuará las negociaciones con Hamás desde el interior de Gaza, en el marco del plan impulsado por Estados Unidos para la liberación de los rehenes y el posible fin de la guerra.

Según el esquema que se está delineando, Israel recibiría a los 48 rehenes —incluida una mujer— dentro de las 72 horas posteriores a la aprobación del acuerdo. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) permanecerán dentro de la Franja, y cualquier repliegue se limitará a la denominada “línea amarilla”, que rodea la ciudad de Gaza.

“Nunca tuvimos un acuerdo como este: obtenemos a todos los rehenes, permanecemos en Gaza y seguimos negociando”, aseguró el funcionario.

Las conversaciones se iniciarían en El Cairo entre el domingo y el lunes, encabezadas por el ministro Ron Dermer junto al enviado estadounidense Steve Witkoff y personal técnico. “Los estadounidenses quieren cerrar el acuerdo rápidamente”, señaló, y agregó que Jared Kushner también podría sumarse.

En esta etapa, explicó, habrá una “reducción del fuego”, no un alto el fuego total, para permitir que Hamás ubique y entregue a los rehenes. “Nadie se mueve; nuestras tropas permanecen dentro de Gaza. Los civiles no podrán regresar a la ciudad de Gaza”, indicó.

El funcionario rechazó los informes que señalaban que el primer ministro Benjamín Netanyahu se sorprendió por el anuncio de Donald Trump sobre el fin de los bombardeos israelíes. “No hubo ninguna sorpresa. Todo fue coordinado entre el primer ministro, el presidente Trump y altos funcionarios de la administración”, afirmó.

También aclaró que la ausencia de los ministros Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir en las consultas se debió al Shabat, y que Netanyahu los informará posteriormente.

El funcionario destacó que el acuerdo representa un “avance sin precedentes” y valoró el rol del primer ministro: “Nunca habíamos tenido un acuerdo en el que nos quedamos en Gaza, recuperamos a todos los rehenes y continuamos las negociaciones”.

Asimismo, advirtió que Israel se prepara para posibles obstáculos por parte de Hamás. “Pueden intentar crear dificultades o entorpecer las conversaciones. Estamos listos para todos los escenarios. Por nuestra parte, hemos aceptado el marco: es posible traer a los rehenes a casa en cuestión de días”, afirmó.

Las conversaciones de El Cairo definirán la logística de la liberación de los rehenes vivos y los plazos para que Hamás entregue los cuerpos de los fallecidos.