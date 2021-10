Jared Kushner e Ivanka Trump visitarán el parlamento israelí para la inauguración del Caucus de los Acuerdos de Abraham

Itongadol/AJN.- La hija del ex presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump, y su esposo, Jared Kushner, visitarán la Knesset (Parlamento israelí) el lunes para asistir al evento inaugural del Caucus para la promoción de los Acuerdos de Abraham.

El lanzamiento del Caucus se centrará en el potencial económico y turistico, la profundización de las relaciones con los países de la región y la posibilidad de nuevos acuerdos con países adicionales.

Kushner, quien inició y negoció los acuerdos, ahora es presidente del Instituto de Paz Acuerdos de Abraham, que co-fundó junto con Ivanka y con el filántropo Haim Saban.

El líder de la oposición, Benjamín Netanyahu, cuyo gobierno firmó los acuerdos, asistirá al evento, al igual que el ministro de Defensa, Benny Gantz, y embajadores y funcionarios.

La pareja también asistirá al lanzamiento de un nuevo centro que estará encabezado por el ex embajador de Estados Unidos en Israel David Friedman el lunes por la noche. El ex secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo y el ex secretario del Tesoro Steven Mnuchin también llegarán a Israel para ese evento.