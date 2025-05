Informes palestinos: Decenas de colonos incendian vehículos y dañan viviendas en un pueblo cercano a Nablus

Itongadol.- Los medios de comunicación palestinos informan de que decenas de colonos atacaron en las últimas horas el pueblo de Qaryut, cerca de Nablus, en el norte de Cisjordania.

Según los informes, los colonos incendiaron varios vehículos y lanzaron piedras, causando daños a viviendas y automóviles.

Un palestino de la zona ha declarado a The Times of Israel que unos 60 colonos entraron en el pueblo durante el ataque, y que varios palestinos sufrieron heridas leves por el lanzamiento de piedras, pero no requirieron hospitalización.

Las imágenes muestran la presencia de fuerzas de las FDI en el lugar, que al parecer llegaron después del incidente. Las FDI aún no han emitido una respuesta.