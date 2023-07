Hezbollah difundió la simulación de un ataque contra Israel

Itongadol/AJN.- Hezbollah publicó ayer un video que simula un ataque a un puesto militar israelí en la frontera norte con el Líbano.

El corto de seis minutos fue publicado por el ala mediática del movimiento terrorista para conmemorar el 17º aniversario de la Guerra del Líbano de 2006.

El video titulado “Nadie puede vencerte” muestra un ataque simulado de tanques y vehículos israelíes con cohetes y la ruptura de un puesto de avanzada israelí por parte de miembros de Hezbollah, que luego erigieron las banderas del grupo.

#WATCH | On the 17th anniversary of the 2006 July War on #Lebanon, the Lebanese resistance group Hezbollah published a video showcasing its fighters conducting a simulated offensive against a mock-up Israeli military outpost in northern #Palestine. pic.twitter.com/DBFLylxHL9

