Fuerte respuesta de Netanyahu a Nasrallah

Itongadol.- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que Irán no sólo intenta atacar al Estado judío físicamente, sino que »intenta atacar nuestra moral nacional. Intenta minar nuestra unidad como pueblo. Escuché las declaraciones de Hezbollah, el representante de Irán en el Líbano. Escuché las declaraciones de Nasrallah cuando habló de las manifestaciones contra el gobierno y dijo con satisfacción que se acerca una guerra civil en Israel. Por lo tanto, le digo a Nasrallah: No cuentes con una guerra civil. No ocurrirá. No ocurrirá porque somos hermanos. No ocurrirá porque lo que Nasrallah no entiende es que somos una democracia viva».

«Nos enfrentamos a nuestros enemigos en dos frentes principales: El frente del terrorismo y el frente iraní, ya que los actos de agresión de Irán son incesantes. La semana pasada, Irán volvió a atacar un petrolero en el mar Pérsico. Ayer, Irán atacó una base estadounidense en Siria. Irán sigue enviando armas mortíferas que atacan a masas de civiles inocentes lejos de sus fronteras»’, agregó Netanyahu, al comienzo de la reunión semanal del Consejo de Ministros.

Con respecto a las precauciones que toma Israel, Netanyahu explicó que »en el frente del terrorismo, junto con las acciones y leyes que estamos impulsando contra los terroristas y su círculo cercano, estamos tomando medidas enérgicas contra la incitación. Durante el fin de semana, acordé con el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, la formación de un grupo de trabajo especial para luchar contra quienes incitan a cometer actos asesinos contra nosotros».

»El Ministro de Seguridad Nacional dirigirá el grupo de trabajo. Contará con el apoyo de investigadores, agentes de policía y fiscales, en plena coordinación con el Ministerio de Justicia, y con la participación de elementos de la ISA, las IDF y la Dirección Cibernética Nacional. Deseo al Ministro Ben-Gvir, junto con todos los ministros, éxito en esta importante misión», informó Netanyahu.

Además, el líder del Likud señaló que la República Islámica »intenta sin descanso atacar al Estado de Israel y a sus ciudadanos en cualquier parte del mundo. Los ataques de Irán no nos debilitarán. No permitiremos que Irán obtenga armas nucleares y no permitiremos que se atrinchere en nuestra frontera norte. Estamos haciendo -y haremos- todo lo posible para defender a nuestro pueblo y estamos respondiendo con contundencia a los ataques contra nosotros».

Netanyahu destacó que »en una democracia, hay diferencias de opinión y debates. A veces hay acuerdo y cuando es necesario, hay decisiones. No habrá guerra civil porque siempre recordamos que hemos luchado hombro con hombro para defender nuestro Estado y construir nuestra tierra».

»En esta oportunidad, me complace decepcionar a nuestros enemigos y también tranquilizar a nuestros amigos: Israel es, y seguirá siendo, una democracia fuerte, vibrante e independiente. Precisamente en el contexto de las expectativas de nuestros enemigos, expectativas de destrucción y derramamiento de sangre, hay que dejar de hablar de sangre en las calles. Hay que bajar las llamas. Hay que calmar los ánimos. Este es el claro llamamiento que hago desde aquí y espero que todos los líderes públicos digan estas claras palabras. Esto es lo que el público israelí espera de nosotros y es el mensaje claro que tenemos que enviar a nuestros enemigos», concluyó el primer ministro israelí.