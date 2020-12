El príncipe heredero de Abu Dabi celebró el acuerdo entre Israel y Marruecos

Itongadol/AJN.- El príncipe heredero de Abu Dabi, Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, publicó en su cuenta oficial de Twitter un mensaje para celebrar el acuerdo de normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y Marruecos, anunciado hoy por Donald Trump.

“Acogemos con beneplácito el reconocimiento de los Estados Unidos de la soberanía de Rabat sobre el Sáhara marroquí, así como la reanudación de los contactos y relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel. Un paso positivo hacia nuestra búsqueda común de estabilidad, prosperidad y paz en la región”, expresó Mohamed bin Zayed Al-Nahyan.

Israel y Marruecos acordaron normalizar los lazos, anunció hoy el presidente de Estados Unidos. Marruecos se convertirá en el cuarto país árabe en normalizar las relaciones con Israel en solo cuatro meses, después de los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Sudán.

We welcome the United States recognition of Rabat’s sovereignty over the Moroccan Sahara, as well as the resumption of contacts and diplomatic relations between Morocco and Israel. A positive step towards our common quest for stability, prosperity, and peace in the region.

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 10, 2020