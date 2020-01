El primer ministro de Canadá culpó oficialmente a Irán por derribar el avión ucraniano

Itongadol/AJN.- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó hoy que tiene información de inteligencia que indica que el avión de pasajeros que se estrelló en Irán fue derribado.

«La evidencia indica que el avión fue derribado por un misil tierra-aire iraní. Esto podría haber sido involuntario», expresó el primer ministro.

«Las noticias indudablemente serán un shock adicional para las familias que ya están afligidas», expresó.

Además, destacó que la nueva información «refuerza la necesidad de una investigación exhaustiva sobre este asunto».

Trudeau describió el accidente como una «tragedia que no solo conmocionó a Canadá, sino al resto del mundo».

Sus comentarios se produjeron después de que funcionarios estadounidenses dijeron que estaban «seguros» de que el avión de pasajeros que cayó en Teherán fue derribado por un misil iraní, y el presidente Donald Trump dijo que «alguien podría haber cometido un error».

Un funcionario estadounidense dijo que los satélites estadounidenses habían detectado el lanzamiento de dos misiles poco antes de que el avión se estrellara, seguido de evidencia de una explosión, informó la agencia de noticias Reuters.

En el incidente, murieron 176 personas que iban a bordo del vuelo de Ukraine International Airlines el miércoles por la mañana, incluidos 63 ciudadanos canadienses.

Canadian Prime Minister Justin Trudeau says a passenger plane that came down in Tehran was shot down by an Iranian surface-to-air missile.

Read the latest here: https://t.co/sJOTNRMK1c pic.twitter.com/mmMXzoDsLo

— Sky News (@SkyNews) January 9, 2020