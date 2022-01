Dron de Hezbollah derribado por las FDI revela por error imágenes de los operativos

Itongadol.- Un avión no tripulado de Hezbollah derribado por el ejército israelí tenía una tarjeta de memoria con imágenes claras de operarios pertenecientes a una de las unidades de élite del grupo terrorista libanés.

El dron derribado por las FDI el miércoles tras infiltrarse en el espacio aéreo israelí tenía imágenes de sus operadores, pertenecientes a la unidad de élite Radwan, que utiliza vehículos aéreos no tripulados para recabar información sobre las tropas israelíes.

Es probable que las imágenes fueran tomadas por error por el UAV, pero las imágenes de la tarjeta de memoria revelaban sus rostros, sus vehículos, completos con sus matrículas, así como los operativos que volaban otro dron que también había sido derribado hace unos meses por las FDI.

Según un informe reciente del Centro de Investigación ALMA, Hezbollah dispone de unos 2.000 vehículos aéreos no tripulados, muchos de ellos avanzados procedentes de Irán y otros fabricados independientemente por el grupo terrorista libanés. Otros vehículos aéreos no tripulados utilizados por Hezbollah son drones civiles, similares al derribado el miércoles.

Se dice que el grupo contaba con 200 UAV de fabricación iraní en 2013 y, con la ayuda de la República Islámica, desde entonces ha aumentado significativamente su flota que se utiliza para ataques kamikaze contra activos nacionales estratégicos en Israel, así como para el reconocimiento contra las tropas y bases de las FDI.

Durante el año pasado, Hezbollah violó el espacio aéreo israelí enviando 74 drones a Israel, una disminución de los 94 drones en 2020, pero todavía un aumento de 54 UAV volados sobre la frontera en 2019.

El miércoles, después de interceptar el dron, la Unidad del Portavoz de las FDI dijo en Twitter que «las FDI continuarán operando contra cualquier intento de los terroristas de violar la soberanía israelí.»

Israel también vuela aviones no tripulados en Líbano y Hezbollah ha derribado aviones no tripulados israelíes, la última vez en septiembre, cuando el grupo terrorista dijo que había derribado un avión no tripulado israelí cerca de la aldea de Yater, en el sur de Líbano.

Beirut se queja regularmente de que los drones de vigilancia israelíes invaden su espacio aéreo, pero las FDI sostienen que estas operaciones son necesarias para seguir las actividades hostiles de Hezbollah.

Las tropas de la unidad 869 del Cuerpo de Recogida de Inteligencia de Combate «Shachaf» vuelan pequeños drones civiles DJI y otros que se utilizan para misiones de reconocimiento. Con un coste de varios miles de NIS cada uno, estas herramientas antes costosas son ahora extremadamente asequibles para el ejército, que tiene miles de drones operando a lo largo de sus fronteras.

Aunque los drones se estrellan en territorio enemigo, las FDI dicen que no hay riesgo de que se revele tecnología secreta o inteligencia clasificada.

Israel y Líbano siguen oficialmente en guerra y, aunque la frontera con Líbano está relativamente tranquila, se han producido seis casos de lanzamiento de cohetes desde mayo.