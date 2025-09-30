Dos israelíes fueron arrestados bajo sospecha de llevar a cabo operaciones de espionaje para Irán

Itongadol/Agencia AJN.- Dos residentes de Holón de 26 años, Maor Kringel y Tal Amram, fueron arrestados bajo sospecha de realizar tareas de seguridad para Irán, según anunciaron este martes el Shin Bet y la Policía de Israel, junto con la declaración del fiscal presentada en su contra.

Maor Kringel fue detenido en agosto pasado en el marco de una investigación llevada a cabo por el Shin Bet en cooperación con la Unidad 433 de Lahav 433. Durante la investigación se reveló que Kringel estaba en contacto con agentes de inteligencia iraníes y realizaba, bajo sus instrucciones, «una variedad de tareas de seguridad» desde 2025.

Entre las tareas que realizó Kringel se incluyen la toma de fotografías de bases militares y lugares públicos en Israel bajo la dirección de sus operadores. Durante la guerra «Con todo Klevi» (traducción literal: “con todo el perro”), Kringel contactó por iniciativa propia a sus operadores iraníes solicitando recibir y ejecutar tareas adicionales. Además de las tareas de seguridad que realizó, intentó reclutar a otras personas para ejecutar misiones para la inteligencia iraní.

Con el desarrollo de la investigación, fue arrestado también Tal Amram bajo sospecha de haber mantenido contacto con un agente extranjero y de ejecutar tareas bajo su dirección. Se espera que la fiscalía presente cargos contra Kringel y Amram en los próximos días.

El pago por sus actividades fue recibido por los acusados de sus operadores —quienes se identificaron abiertamente como parte de la inteligencia de Irán— mediante criptomonedas.

“El Shin Bet y la Policía de Israel vuelven a advertir a los ciudadanos y residentes del Estado de Israel que no mantengan contacto de ningún tipo con agentes extranjeros de países enemigos o con personas no identificadas, y que no realicen tareas para ellos a cambio de pago o por cualquier otra razón”, declararon las agencias de seguridad.

Agregaron que “estos agentes, incluidos los de inteligencia y terrorismo de países enemigos, continúan con sus esfuerzos para reclutar y operar a israelíes con el fin de ejecutar tareas de seguridad, misiones de espionaje y actos terroristas en Israel. Dichos agentes también intentan reclutar israelíes mediante acercamientos a través de redes sociales”.